“Avete sentito?”. GF Vip, pubblico senza parole per la sparata di Maria Teresa Ruta. Uno scivolone clamoroso

Al Grande Fratello Vip è tempo di un nuovo comunicato che mette a dura prova i concorrenti. Chiamati in confessionale per la consegna, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta leggono la nuova sfida per i gipponi della casa.

“Vipponi, anche questa settimana la vostra spesa è stata sequestrata dal Grande Fratello e, per riscattarla, dovrete superare una prova di cultura generale. Avete un’ora di tempo a partire da adesso per leggere ad alta voce un capolavoro della letteratura italiana, immergendovi nelle gesta di Renzo e Lucia: “I Promessi Sposi”! Al termine sarete tutti interrogati dal Grande Fratello. Il numero minimo di risposte che dovrete dare è contenuto in questa BUSTA NERA. Buona lettura!”. (Continua a leggere dopo la foto)















I vip sono preoccupati per la nuova sfida di letteratura e Francesco, ironizzando, risponde: “Ragazzi non mi ricordo più niente io” così Stefania, prendendo le redini del gruppo, si offre di leggere i punti salienti del romanzo mentre Tommaso riassume la storia ai coinquilini. (Continua a leggere dopo la foto)















Le interrogazioni del Grande Fratello Vip finiscono e Tommaso, impugnando la misteriosa Busta Nera, legge: “Ragazzi le domande che dovevamo sapere per avere la spesa erano…tre!”. I concorrenti esultano in coro mentre Tommaso aggiunge: “Ce l’abbiamo fatta, ne abbiamo sbagliate al massimo due” mentre Maria Teresa aggiunge: “Credo che a undici abbiamo risposto in modo corretto” e Francesco stupito risponde: “A questo punto ci meritiamo quasi un extra budget!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma a lasciare senza parole sono state le frasi di Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta. Se per l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Leopardi è degli inizi del ‘900, per la conduttrice: “Dante è del 1600”. “Dante nel ‘600? Ma siamo matti…”, “Dante è del 1300, va bene tutto ma Dante no…”, “Io ancora ferma a Dante nel 1600, barocco levate è tempo dello stilnovo ca***”, “Secondo loro Dante è del 1600!!! Non ho parole. #GFVIP”, si legge su Twitter.

