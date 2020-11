Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 5, gli occhi sono tutti puntati sulla bella Elisabetta Gregoraci. Proprio durante la diretta andata in onda lunedì 16, EliGreg ci ha fatti nuovamente sognare fornendo una risposta ben precisa sul retroscena della sua storia d’amore con Flavio Briatore. Senza timore la Gregoraci ha risposto alla domanda di Signorini tagliando la testa al toro.

“Se vedo un futuro di nuovo insieme a Flavio Briatore? Penso di no, non lo so, perché non siamo riusciti a risolvere alcune cose”. Poi ha concluso:“Ho paura di far peggio. Entrambi abbiamo delle colpe. Non ce le ha mai una persona sola”. Ma ecco che nel giro di poco (due giorni scarsi) accade qualcosa con Dayane Mello. (Continua dopo le foto)





























Dayane Mello in questi giorni ha già abbondantemente attaccato Elisabetta Gregoraci, la sua accusa è che la showgirl calabrese, nella vita sia riuscita a fare qualcosa solo grazie al sua matrimonio col miliardario Flavio Briatore. Signorini lunedì sera ha mostrato la clip in questione ad Elisabetta Gregoraci, che tra un sorriso e l’altro ha fatto fuori la coinquilina Dayane Mello. Questo durante il live, poi però nel pomeriggio di ieri, il crollo. Eli è arrivata a saturazione e si è lasciata pervadere dalle lacrime, facendosi consolare da Andrea Zelletta. Dopo aver scoperto le lacrime di Elisabetta, Dayane ha deciso di andarci a parlare, nonostante la Greg fosse ancora abbastanza nera per i trascorsi non tanto lontani. (Continua dopo le foto)









“Ascoltami, io sono fatta così, se penso che una cosa che fai è sbagliata te lo dico. Infatti a te ho detto che sbagliavi a sparlare di Francesco dopo aver chiarito con lui. Non ti ho mai fatto degli sgambetti. Le cose che hai detto tu mi hanno molto colpita. – ha continuato Elisabetta Gregoraci – Non me lo aspettavo, se me lo avessero detto altri ok, ma tu no. Ti ho raccontato cose molto personali e tu mi stavi vicina. Poi però sei andata a sparlare di me alle spalle. Tu sei andata sul personale. Hai parlato di cose della mia vita e ci sei andata pesante”.

