Desirèe Popper si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. A quel tempo, parliamo di tre anni fa, era in coppia con la collega Rosa Perrotta. Da allora, però, di tempo ne è passato, e Desirèe si è letteralmente trasformata. Innanzitutto da modella in cerca di visibilità, la brasiliana è oggi un’attrice con diversi progetti in cantiere, tra cui la pellicola “Survivor”.

Desirèe, 28 anni, vive da 9 anni a Roma e, oltre alla passione per la recitazione, è anche disegnatrice di costumi da bagno. Ha vissuto ad Istanbul per due anni e parla diverse lingue tra cui portoghese, inglese, spagnolo e un po' il turco. Abbandonata dalla madre e senza aver mai conosciuto il padre è stata cresciuta insieme alla sorella dai nonni paterni. Oggi, però, è irriconoscibile rispetto a quando l'abbiamo ammirata nello studio con Maria De Filippi.















La trasformazione di Desirèe non è avvenuta solo nella sua vita professionale, ma anche nel suo look. Tre anni fa aveva dei lunghi capelli mori, oggi invece Desirèe ha un caschetto biondo che ne mette ancora più in risalto i lineamenti del viso. Non sappiamo se questao nuovo taglio sia legato al ruolo che svolge nell'ultimo film che sta girando, di sicuro non l'avremmo riconosciuta se non lo avessimo saputo prima.















Desirèe Popper ha da poco conquistato il premio "Younger's in Movies", riconoscimento consegnato ai giovani talenti del cinema e della tv al 77esimo Festival di Venezia. E in questo autunno l'attrice ha recitato nella fiction "Mare Fuori", serie tv in sei puntate trasmessa su Rai 2. A novembre, invece, la vedremo come protagonista del cortometraggio SC4. Insomma, va detto che dall'infanzia difficile Desirèe ha saputo crearsi una carrieta ed una vita con grande personalità e carattere.









Del suo passato Desirèe aveva già parlato nel programma #Estate su Canale 5: “Mio padre aveva problemi psicologici e con la legge, rubava e quindi non c’era mai perché scappava sempre dalla polizia per non finire in carcere. In uno dei suoi viaggi ha conosciuto mia madre che aveva 13 anni, l’ha portata via dai suoi genitori e l’ha messa incinta. Subito dopo è rimasta nuovamente incinta di mia sorella e, appena ha partorito mia sorella, se n’è andata, è scappata”. Crescere senza genitori non deve essere stato semplice, ma oggi Desirèe è una splendida attrice e la vita finalmente le sorride.

