Una delle indiscusse protagoniste dell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’ è Patrizia De Blancl, che ha da poco festeggiato i suoi 80 anni. Dopo la diretta di lunedì 16 novembre la contessa si è imbestialita dopo aver scoperto di essere stata nominata da Giulia Salemi. Infatti, ha esclamato: “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco”.

E poi: "Poi mettendo me al televoto con Francesco ha penalizzato lui. La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco vedere. Dopo 2 mesi che sono qui dentro, capisco se mi nominano gli altri con cui sono stata, ma lei? Allontanati da me, tu per me sei cancellata per sempre. Non voglio sapere manco come ti chiami, non voglio sapere chi sei". Qualche ora fa la nobildonna si è rattristata ricordando un bruttissimo episodio.















Gli inquilini stavano parlando delle preferenze del pubblico da casa ed hanno fatto notare alla De Blanck che è molto apprezzata da tantissimi telespettatori. Questo incoraggiamento e complimento fatto da loro non l'ha però convinta ed ha rivangato un fattaccio del passato, che ha visto coinvolte lei e sua figlia Giada. Alcuni haters avevano infatti dato vita ad un commento agghiacciante, riservato alla giovane, che avrebbe dovuto riferire successivamente a sua madre, essendo la destinataria.















Un po' di tempo fa, Giada ricevette una cosa davvero molto triste e grave. E la contessa ha voluto condividere questo racconto con gli altri: "Io amata? Non saprei. A mia figlia hanno mandato una bara con su scritto 'questa è per tua madre'". Ma gli altri concorrenti del 'GF Vip' l'hanno tranquillizzata, dicendole che purtroppo un po' tutti sono costretti a fare i conti con queste situazioni. Ma lei dovrebbe soffermarsi esclusivamente su chi le vuole bene, tralasciando questi insulti.









A proposito di ‘GF Vip’, Alfonso Signorini ha raccontato che “le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole, mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente. Un autore ha evitato che venissero alle mani”.

