Una bella sorpresa allieterà le ore di Tommaso Zorzi dentro la casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto rivelato dal sempre informato Gabriele Parpiglia di Giornalettismo, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia. E si tratta di una persona che Zorzi non conosce personalmente, ma Tommaso riempie di like i suoi post sui social. E, come Tommy, anche il nuovo concorrente è omosessuale.

Lo stesso Alfonso Signorini ha svelato dettagli importanti su questo nuovo ingresso: “È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram”. In particolare, fa sapere Signorini su Casa Chi: “Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sicuramente il nuovo concorrente non corrisponde alla persona che ha mandato l’aereo con messaggio a Tommaso. Come riportato da blogtivvu.com: “Non è lo spasimante che ha mandato l’aereo a Tommaso Zorzi. Lui ha pensato che avesse fatto colpo nel cuore di qualcuno e invece colui che ha mandato l’aereo non fa parte della sua vita, anzi tutt’altro… ma sono vicende private”. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è grande mistero attorno a questo nuovo concorrente. E si moltiplicano le ipotesi. Sempre secondo il portale blogtivvu.com: “Per quanto riguarda i nomi, il web si è scatenato e tra i nomi più papabili ci poteva essere quello di Claudio Sona che ha fatto i provini per il Grande Fratello Vip. Lui è un bravissimo ragazzo ma non sarà lui ad entrare anche perché loro sono amici”. Insomma non sappiamo chi sia, ma di certo ha già conquistato l’interesse di Zorzi. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora c’è grande attesa di vedere l’ingresso di questo modello che piace tanto a Tommaso Zorzi. Chissà che reazione avrà il bel rampollo milanese che è ancora alla ricerca dell’anima gemella. Del possibile arrivo di un nuovo coinquilino già si parla da alcuni giorni nella casa. “Secondo me arriva qualcuno per te” aveva affermato Francesco Oppini parlando con Tommaso. Ed Elisabetta Gregoraci aveva commentato: “Sarebbe bello se ci fosse la prima coppia gay”. Ma Zorzi non aveva gradito: “Beh certo, ma non è che se si incontrano due gay si accoppiano per forza come due cocker”.

