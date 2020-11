La puntata del 16 novembre del ‘Grande Fratello Vip’ ha visto scontrarsi in particolare Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, con la prima che ha accusato l’ex moglie di Flavio Briatore di aver fatto soltanto una cosa buona nella sua vita, ovvero sposarsi appunto con un miliardario. L’intervento di Pupo, il quale ha riferito che tutte le donne vorrebbero unirsi in matrimonio con uomini ricchi, ha scatenato una polemica mostruosa anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Ma è successo di tutto anche dietro le quinte del reality show. A riferire dell’incredibile episodio ci ha pensato lo stesso conduttore Alfonso Signorini, il quale ha annunciato tutto durante il suo consueto appuntamento con ‘Casa Chi’. Dunque, gli utenti dei social network Instagram e Facebook hanno potuto ascoltare una rivelazione bomba su una rissa scoppiata tra due ex protagoniste del ‘GF Vip’. Addirittura un autore è stato costretto a intervenire per evitare situazioni gravissime. (Continua dopo la foto)















Ecco cosa ha dichiarato il padrone di casa: “Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole, mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente ed ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera”. (Continua dopo la foto)















Alfonso ha continuato il racconto: “Solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani”. E sul suo profilo social Franceska ha attaccato Matilde, definendola una gallina per aver pianto da Barbara D’Urso e poi per aver sorriso durante la diretta di ieri. La Pepe ha deciso di paragonare la Brandi a Dottor Jekyll e Mister Hyde. Per quanto riguarda la conduttrice televisiva, al momento non ci sono state ulteriori reazioni ufficiali sull’ex coinquilina. (Continua dopo la foto)









Nelle sue storie pubblicate su Instagram, Franceska Pepe ha affermato: “Diceva di essere affranta e sconvolta totalmente e poi ieri sera rideva sguaiata come una cafona romana. Cosa è successo in un giorno?”. Sicuramente nel prossimo appuntamento in programma venerdì 20 novembre, Signorini potrebbe nuovamente tirare fuori l’argomento. E chissà se ci saranno altre scintille.

