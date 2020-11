“La Tac ha parlato chiaro”. Carlo Conti e il Covid, come sta ora il conduttore di Tale e quale show

Carlo Conti si sta riprendendo dal Coronavirus. Il conduttore di Tale e Quale show è stato in collegamento con Serena Bortone per la trasmissione Oggi è un altro giorno. La scorsa settimana Conti ha condotto il suo programma da remoto, da casa sua, ancora bloccato dal Covid. E aveva fatto la stessa cosa due settimane prima.

Nel corso dell’ultima puntata si è presentato con un look casual in maglietta dal divano di casa ed ha condotto tutta la trasmissione commovendosi anche quando si è ritrovato a presentare il libro autobiografico di Giorgio Panariello, giudice del programma, dedicato al fratello morto nel 2011. È stato a quel punto che dal volto di Conti sono scese alcune lacrime: “Rivivo quelle emozioni”, ha detto Carlo Conti. (Continua dopo la foto)















Poi ha raccontato la sua esperienza: “Il mio pensiero va a chi sta combattendo questo virus, agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri. Il virus è subdolo, si insinua in te. Non è come diciamo in Toscana “una bischerata”, arriva quando meno te lo aspetti. Dovete stare molto attenti”. (Continua dopo la foto)















Ora in molti attendono di sapere se venerdì sera Carlo Conti sarà in studio o condurrà ancora da casa. Ospite di Serena Bortone, il popolare conduttore ha spiegato come ha affrontato la malattia: “Fino a due venerdì fa stavo relativamente bene ed ho condotto Tale e Quale da casa, poi il sabato mattina il saturimetro indicava dei livelli di ossigeno troppo bassi, 92-92. E sabato mattina facendo la TAC si sono accorti che il virus stava intaccando i polmoni”. Quindi è stata presa la decisione di ricoverarlo anche se le sue condizioni non sono mai state gravi. (Continua dopo la foto)









Da Serena Bortone Conti ha confessato di non aver ancora capito come ha contratto il Covid e che da questa esperienza ha “capito ancora di più quali sono le priorità della vita. L’unica cosa importante è la salute. Quelli sono i problemi veri della vita, il resto sono di poco conto”. Poi tornando a parlare di Tale e Quale show ha detto che “Domani finalmente finirà il periodo di isolamento e potrò riabbracciare i miei cari” ha ammesso il conduttore da Serena Bortone aggiungendo: “Non ho più sintomi e domani farò il tampone, speriamo…”.

