Elisabetta Gregoraci continua a far parlare anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. In tutte le trasmissioni si è parlato dei possibili flirt della showgirl calabrese, sia di quelli passati che dei presunti legami attuali e, quindi, fuori dalla Casa. A svelare l’identità del presunto fidanzato della showgirl era stata Arianna David, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5.

“Non è sola Elisabetta fuori dalla Casa del Grande Fratello”, ha detto l’ex Miss Italia. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo, Stefano Coletti”, aveva detto spiegando di essere molto amica della Gregoraci. Alcune foto dei due erano apparse sul settimanale Nuovo, ma lo ‘scoop’ era passato inosservato visto che i due si trovavano in compagnia di altri amici. Arianna David che passa per essere un’amica molto intima di Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare. Continua dopo la foto















È successo, anche stavolta, a Mattino 5 davanti ai microfoni di Federica Panicucci. Qui Arianna David ha svelato un retroscena: “Le avevo detto di stare attenta a Dayane Mello”. Sempre Arianna David ha chiarito: “Attaccano me che difendo Elisabetta Gregoraci. Ma qualcuno in questa trasmissione viene a spezzare una lancia in suo favore? La gente è umorale, va dove tira il vento. Mai una volta che venga sua sorella, a dirmi qualcosa, a farmela conoscere meglio”. Continua dopo la foto















Anche Federica Panicucci è intervenuta a riguardo a Mattino 5: “Abbiamo contattato tutti, ma ci hanno detto di avere degli impegni lavorativi”. Elisabetta Gregoraci che ieri ha parlato del suo legame con Flavio Briatore tagliando la testa al toro. “Se vedo un futuro di nuovo insieme a Flavio Briatore? Penso di no, non lo so, perché non siamo riusciti a risolvere alcune cose”. Poi ha concluso:“Ho paura di far peggio. Entrambi abbiamo delle colpe. Non ce le ha mai una persona sola”. Continua dopo la foto











Un amore, il loro, durato 12 anni caratterizzato da tante critiche soprattutto legate alla differenza d’età. Un amore finito in maniera burrascosa con il tesoro di Nathan Falco nato 10 anni fa. Dopo l’addio ognuno ha cercato di ricostruire la sua vita. Decine i flirt attribuiti a Flavio Briatore, mentre Elisabetta Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo.

Ti potrebbe interessare: “Dormi con me?”. GF Vip, strani movimenti nella notte: “Dai, giuro che non ti tocco”. Tutti gli occhi su di lei