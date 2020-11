“Dormi con me?”. GF Vip, strani movimenti nella notte: “Dai, giuro che non ti tocco”. Tutti gli occhi su di lei

In molti ci avevano giurato prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello. Vip. Sarà in grado di sparigliare le carte tra Elisabetta e Pierpaolo. E, infatti, l’ingresso di Selvaggia Roma ha portato scompiglio nella casa. A iniziare dalla vicenda dei messaggi tra l’influencer e Enock, il fratello di Mario Balotelli. Qualche giorno fa lo stesso Enock aveva fatto una confessione ad Andrea Zelletta.

"Sono incu…o, i messaggi dicono ciò che dice lei, ma li ha inviati il mio migliore amico". Il riferimento è ad alcuni messaggi e alla notte passata con l'influencer, con la quale lui si sarebbe scambiato anche dei baci passionali. Ma all'epoca dei fatti era già felicemente fidanzato. Nel frattempo Selvaggia ha detto tutto a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: "Ci siamo baciati in discoteca, è successo l'estate scorsa".















Se il capitolo riguardante Enock non è ancora del tutto chiuso, se ne è aperto un altro con Pierpaolo Pretelli. Durante la diretta di ieri sera, Antonella Elia e Pupo hanno scelto proprio Selvaggia e Pierpaolo perché trascorressero la notte nel cucurio, divisi dal resto della Casa. Selvaggia, che ha già chiarito di essere interessata a Pierpaolo, ha provato ad allontanare l'ex velino da Elisabetta Gregoraci.















Durante la cena a due Selvaggia ha detto a Pierpaolo "Lei ti tiene come una scorta. Apri gli occhi. Se sono cose delicate, non ti metti a giocare con una persona qua dentro. Per me sta giocando, sta facendo proprio le tre carte. Tu sei partito in quarta perché pensavi stesse nascendo qualcosa tra di voi ma la cosa stava nascendo solo per te. Ci credo che ti voglia bene, per il resto sei una pedina". Lui ha risposto difendendo Elisabetta: "Qua si vivono le cose in maniera diversa. Ma io le vedo, è che non si lascia andare. Adesso me la sto vivendo in maniera più serena. Alla vita fuori non ci pensi ma lei dovrebbe dirmi tante cose".









Poi quando è arrivato il momento di andare a dormire i due si sono posizionati su due letti diversi, ma la sistemazione non sembrava essere gradita a Selvaggia che ha espressamente chiesto a Pierpaolo: “Dormi con me?”. L’ex velino ha fatto cadere nel vuoto l’invito dell’influencer e per ora è riuscito a resistere alle sue proposte. Nei prossimi giorni capiremo se effettivamente i suoi sentimenti per la Gregoraci saranno più forti delle proposte di Selvaggia.

