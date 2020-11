La puntata in diretta del 16 novembre del ‘Grande Fratello Vip’ ha lasciato dietro di sé strascichi tutt’altro che positivi. Non è stata solamente l’eliminazione di Massimiliano Morra ad aver catturato l’attenzione del pubblico, bensì il litigio scoppiato tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. La modella brasiliana ha infatti puntato il dito contro la coinquilina, dicendo che non sa fare niente nella vita. Ha anche aggiunto che ha fatto solo una cosa buona: sposare un miliardario.

Il riferimento ovviamente è stato all’imprenditore Flavio Briatore. Da parte della Gregoraci c’è stata una secca replica, infatti la donna ha affermato che lavora sin dall’età di 18 anni. Ma a far scalpore è stato l’intervento dell’opinionista Pupo, che con la sua dichiarazione ha fatto nascere un polverone. Il cantante ha infatti detto che tutte le donne vorrebbero poter riuscire a sposare un uomo ricco. Ma la prima a protestare è stata Maria Teresa Ruta: “No, le donne vorrebbero sposare una brava persona”. (Continua dopo la foto)















Ad intervenire sulla vicenda ci ha pensato addirittura ‘Il Corriere della Sera’, che ha dedicato un pezzo proprio sull’uscita infelice dell’artista. Queste le parole usate dal giornale: “E così, ancora una volta, in un programma seguito da milioni di persone, è passato forte e chiaro un messaggio onestamente nauseante. Oltre che, Pupo se ne faccia una ragione, non vero. Non tutte le donne, non tutte quelle che partecipano al Grande Fratello e anche le altre si sposerebbero volentieri con un miliardario”. (Continua dopo la foto)















L’articolo è proseguito così: “E la speranza è che nemmeno chi lo ha fatto, come Elisabetta Gregoraci, sia stata motivata dal Cud più che dai sentimenti. E ha concluso: ma dare per assodato, e con tanta supponenza, un concetto che ci riporta indietro e di parecchio, in cui la donna è una cacciatrice di fortune che non è in grado di conquistare da sola, ma attraverso il buon partito, è davvero offensivo e avvilente per tutte. Compresa Elisabetta Gregoraci”. Ecco la conclusione del ‘Corriere’. (Continua dopo la foto)









Il giornale ha chiosato: “Non so se si è reso conto dell’offesa. Io nel dubbio ho cambiato canale. Anche Maria Teresa Ruta ieri sera non ha preso affatto bene le parole dell’opinionista, a cui ha prontamente risposto, alzandosi in piedi: ‘Tutte quante vorremmo sposare un bravo uomo, non un milionario'”. Staremo a vedere se queste polemiche proseguiranno ancora.

Eleonora Daniele da tanti anni in diretta ma mai così scossa: “Oggi sono davvero in difficoltà”