Durante la diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha provato a indagare su quello che realmente è accaduto tra Selvaggia Roma e Enock. In breve. lei sostiene che l’estate ci sia stato un bacio in discoteca e uno scambio di messaggi per vedersi dopo in hotel; lui nega il bacio ma ammette l’esistenza dei messaggi che, però, avrebbe inviato una terza persona dal suo telefono.

Dopo gli scontri in settimana, anche durante la puntata i due gieffini hanno discusso. E si è intromesso anche Mario Balotelli: "Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce – ha scritto su Twitter – Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto intoccabile. La vita non è al GF quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla Casa! In bocca al lupo a tutti".















Ma Selvaggia Roma non ha portato scompiglio in Casa solo con le rivelazioni su Enock. Appena entrata, ha subito messo in difficoltà anche Pierpaolo Pretelli parlando di baci scambiati fuori: "Certo che gli interessavo – ha svelato – Lui mente e lo capisco, lo fa per Elisabetta, ma sa che sto dicendo la verità. La prima volta che mi ha baciata era quando lavoravamo insieme, stavamo ad una roba per un supermercato".















E poi: "L'altra volta eravamo in un locale, lui lavorava e anche in quell'occasione è scattato il bacetto. No che non erano baci a stampo". Come il fratello di Balotelli, però, anche Pretelli ha negato. Poi si è messo in mezzo il fratello, Giulio, che subito dopo la puntata ha pubblicato una conversazione audio tra lui e Selvaggia, in cui la ragazza parla proprio di Pierpaolo.











“Comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma, qua le cavolate…”, il messaggio di Selvaggia. Questo, invece, il commento di Giulio Pretelli: “Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perché forse si era resa conto già allora delle cavolate che stava scrivendo. Come potete ascoltare, lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca”.

