Il volto di UeD ha il coronavirus. Tutti preoccupati per la sua assenza, poi l’annuncio

Dopo quella di Tina Cipollari, un’altra assenza che si fa sentire a Uomini e Donne. E purtroppo sempre per lo stesso motivo: il maledetto coronavirus. Una precisazione è d’obbligo: l’opinionista storica del programma di Maria De Filippi non è malata, ma dopo essere stata a contatto con una persona risultata positiva si è messa in isolamento.

Tina sta bene, ha specificato di non avere avuto febbre o altri sintomi legati all’infezione da Covid-19, ma ha deciso di procedere in questo modo in attesa di ricevere i risultati del tampone cui è stata sottoposta. “Sono a casa. Non ho tosse, raffreddore, mal di gola o febbre, nessun sintomo, sto benissimo. Aspetto la risposta del tampone, nel frattempo non esco. Spero sia negativo così tornerò lì con voi”, ha spiegato in collegamento qualche puntata fa. (Continua dopo la foto)















Uno dei nuovi volti di questa edizione di UeD, invece, ha da poco fatto sapere di avere il coronavirus. Nicola Mazzitelli è il cavaliere calabrese che si fa spesso notare in studio, dove ha anche raccontato il gravissimo incidente di cui è rimasto vittima anni fa. Le sue lacrime non sono di certo passate inosservate e il racconto non ha potuto non suscitare delle emozioni forti. (Continua dopo la foto)















I fan si erano preoccupati per la sua assenza e ora Nicola, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato il motivo rivelando di essere risultato positivo al Covid-19. Il cavaliere di Cosenza ha raccontato nelle Storie di avere il virus da ben 11 giorni. A breve avrebbe dovuto eseguire un nuovo tampone, ma non potrà farlo perché ancora non sta bene. Pertanto, molto probabilmente, lo farà la prossima settimana. (Continua dopo le foto)











Nicola Mazzitelli dice anche che la situazione è critica. Sembra che abbia accusato i principali sintomi del virus ma fortunatamente si trova a casa e non è stato necessario il ricovero. Appena starà meglio rifarà il tampone, finché non risulterà negativo. “La situazione è critica, farò il tampone ed aspetterò il risultato – le sue parole – Ora penso a stare bene, mi sono allontanato anche dai social. Ciao a tutti, ci sentiamo quando starò meglio”.

