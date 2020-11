Non è la prima volta che il Grande Fratello Vip decide di sorprendere tutti, concorrenti e pubblico, con degli ingressi Vip ‘speciali’. E infatti, il gossip è servito: dopo due mesi di messa in onda la redazione del GF Vip ha deciso di far entrare in Casa un disturbatore per creare un po’ di fuggi fuggi generale.

In questo caso, per, il fuggi fuggi non c'è stato, anzi sembra proprio che al nuovo 'vippone guest' le donne cadano tra le braccia senza fare nessun complimento. Ovviamente stiamo parlando del chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis che, dopo un isolamento e mille tamponi. Ma non si è limitato a fare solo questo… come suddetto: il gossip è servito!





























Giacomo Urtis, durante la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera, lunedì 16 novembre, potuto abbracciare i vipponi e sparare grosso fin da subito un super gossip. “La mia specialità è il gossip e la cronaca rosa e ella casa vi svelerò segreti e vizi nascosti dei concorrenti, perché la verità è bella ma il pettegolezzo non ha prezzo”. Ad annunciare in cosa avrebbe consistito la presenza di Giacomo Urtis nella casa è stato Alfonso Signorini: “Il nostro chirurgo vi potrà raccontare dei gossip chirurgici, cioè mirati, che vi riguardano direttamente e che fuori imperversano su di voi. Vi dico però che solo qualcuno di questi gossip è vero, ma sono sicuro che grazie al vostro sesto senso non avrete nessuna difficoltà a capire dove si nasconde la verità”. (Continua dopo le foto)









Dopo che Alfonso Signorini ha finito di presentare per bene il ruolo del vippone guest Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip ha tirato fuori dalla tasca dei jeans una busta e ne ha letto il contenuto: “Il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un noto calciatore che gioca all’estero”. Una bomba in punto di esplodere che non è stata ancora confermata (e nemmeno smentita) da Selvaggia Roma. Nei prossimi giorni l’obiettivo di Giacomo Urtis sarà quello di spifferare altri gossip. Noi tutti, vipponi compresi, ci chiediamo se rimarrà in pianta stabile all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5.

