“Se non lo fate vi ammazzo!”. GF Vip, Alfonso Signorini è chiaro durante la diretta

Dobbiamo dirlo, questa 19esima puntata del Grande Fratello Vip è partita alla grande e si è aperta con alcune anticipazioni davvero interessanti: la casa più spiata d’Italia sta diventando un polveriera e gli equilibri si stanno rompendo. D’altronde sono più di due mesi che sono confinati in una casa e il reality continuerà fino a febbraio 2021. Alfonso Signorini ha dato il benvenuto ai concorrenti con un avvertimento finale (chiaramente scherzoso: “La pioggia romana scroscia sopra di noi, ma i nostri cuori sono pieni di sole solo a guardarvi. E dopo questa se non mi mandate un panettone a casa vi ammazzo”.

Questa settimana in nomination vi sono stati Andrea Zelletta, Massimiliano Morra e Dayane Mello e il conduttore Alfonso Signorini ha voluto chiedere a ognuno dei concorrenti chi vorrebbe fuori dalla casa per sempre. Adua Del Vesco ha dilungato un po' troppo il discorso e Alfonso Signorini ha fatto chiarezza: "Voglio un nome, non le spiegazioni. Non fatemi arrabbiare".















Il più nominato tra i nominati del GF Vip è stato Massimiliano Morra (sarà lui ad andarsene, poi). Puntata che si è aperta con gli elogi di Antonella Elia e Pupo nei confronti di Alfonso Signorini del Grande Fratello Vip. Antonella Elia ha detto che "Porti gioia nei nostri cuori" mentre Pupo ha assicurato: "Siamo sereni quando vediamo te".















Nonostante le accuse del Codacons, il Grande Fratello Vip continua a mietere successi. Poi il colpo di scena che qualcuno si aspettava: ha fatto poi il suo ingresso nella casa Giacomo Urtis, accolto con felicità dalla Mello, da Zorzi e da Selvaggia.











Il chirurgo plastico ha una missione ben precisa: lanciare interessanti gossip all’interno della Casa. Poi tutte le discussioni tra Selvaggia Roma (che a proposito, sapete come si chiamata davvero?) ed Enock, il padre di Massimiliano Morra (uscente) e Tommaso Zorzi… insomma, la 19esima puntata è stata un vero turbinio di emozioni.

