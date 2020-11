“Devi lasciare la casa”. GF Vip, colpo di scena finale. E non tutti sono dispiaciuti… cosa è successo

Siamo al GF Vip 5. La 19esima puntata è iniziata con scontri molti accesi nel salotto della Casa più spiata d’Italia. Signorini ha innanzitutto mostrato ai concorrenti e al pubblico cos’è accaduto nei giorni precedenti. Non sono mancate le discussioni, che hanno visto protagonista Dayane Mello. Inizialmente c’è stato un confronto tra la modella brasiliana e Tommaso Zorzi. Dopo di che, a dire la sua ci ha pensato anche Elisabetta Gregoraci, che ormai ha rotto definitivamente il suo rapporto con Dayane. Le due gieffine, questa sera, non se le sono mandate a dire.

Subito dopo, si è affrontato il discorso riguardante la scelta presa da Pierpaolo Pretelli di salvare Patrizia, anziché Andrea ed Enock, durante la scorsa puntata. L’ex velino non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla delusione di Zelletta e si è lasciato andare a uno sfogo molto forte, tanto che ha tentato addirittura di lasciare la Casa. I due hanno chiarito il problema e, in puntata, hanno confermato che tra loro è tutto apposto. Alfonso ha poi cambiato discorso, concentrandosi su Selvaggia ed Enock. In questi giorni, la Roma ha creato un po’ di scompiglio nella Casa. (Continua a leggere dopo la foto)















Il giovane Barwuah non ha reagito bene alle confessioni fatte dalla nuova gieffina. Quest’ultima ha fatto sapere di essersi scambiata un bacio con il gieffino, che ha smentito tutto. Enock ha nuovamente negato il racconto di Selvaggia, ma non è riuscito a convincere Signorini. La puntata è andata avanti con la sorpresa ricevuta da Morra. (Continua a leggere dopo la foto)















Quest’ultimo ha potuto rivedere il padre, che ha affrontato Tommaso Zorzi. Dopo di che, Signorini ha annunciato l’eliminato di questa sera: Massimiliano. L’attore ha perso al televoto contro Dayane e Zelletta. Ha fatto poi il suo ingresso Giacomo Urtis, accolto con felicità dalla Mello, da Zorzi e da Selvaggia. Il chirurgo plastico ha una missione ben precisa: lanciare interessanti gossip all’interno della Casa. (Continua a leggere dopo la foto)











Il programma ha dato ad Antonella Elia e Pupo un compito: scegliere chi mandare, tra i concorrenti, nel Cucurio. La showgirl ha scelto Pierpaolo, mentre il cantante ha fatto il nome di Selvaggia. La puntata si è conclusa con le nomination, che hanno portato al televoto Francesco e Patrizia. Il Vip meno votato non sarà eliminato, ma si unirà ai concorrenti che verranno nominati durante la prossima puntata.

