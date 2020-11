La nuova edizione di ‘Detto Fatto’ ha già raggiunto risultati importanti, infatti moltissimi telespettatori non vedevano l’ora di apprezzare Bianca Guaccero e gli altri protagonisti, uno tra tutti Jonathan Kashanian. Da quando questa nuova stagione è iniziata, ci sono state spesso delle variazioni per lasciare spazio ad altri programmi o eventi. Nella puntata del 16 novembre la padrona di casa ha però ufficializzato un cambiamento definitivo, che è ormai ufficiale. Una decisione inaspettata.

Mentre Bianca era intenta ad annunciare al pubblico da casa la ‘SuperClassifica’ di Kashanian, ha comunicato la novità che nessuno si attendeva: “Oggi la SuperClassifica sarà molto breve, di sole cinque posizioni, perché le puntate d’ora in poi saranno ridotte”. Un fulmine a ciel sereno per tutti, visto che non era nell’aria questa variazione. La Guaccero non ha fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa differenza, ma ci sono state alcune anticipazioni. Ecco quindi quando finirà. (Continua dopo la foto)















La trasmissione è infatti terminata un’ora prima del previsto e ciò accadrà quindi anche nei prossimi giorni. Ma ‘TvBlog’ ha appreso il perché di questo cambio improvviso. Il portale ha riferito che il programma andrà in onda dalle 14.55 alle 16.35, finendo quindi 60 minuti prima. La decisione di ridurre ‘Detto Fatto’ sarebbe legata all’emergenza coronavirus perché non è facile organizzare tutto con gli ospiti nel pieno rispetto delle regole. E c’è uno stravolgimento anche nel palinsesto. (Continua dopo la foto)















Su Rai 2, subito dopo la trasmissione in questione, ci sarà un episodio del telefilm ‘Un caso per due’. E dalle ore 17.30 si vedrà ‘Resta a Casa e Vinci’. In una delle ultime puntate Bianca Guaccero si è emozionata ripercorrendo la storia dello storico gruppo italiano dei Pooh ed in relazione alla recente scomparsa di Stefano D’Orazio. Bianca nello specifico ha ammesso con la voce rotta: “Viene la pelle d’oca nel pensare a quante generazioni hanno fatto sognare con la loro musica”. (Continua dopo la foto)









La Guaccero, nella puntata di Detto Fatto, nel ricordare il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio dopo essersi commossa ha rivelato: ”Guardano le immagini dei concerti mi viene da piangere, sono diventata più sensibile in questo periodo. Chiudiamo con una grande abbraccio virtuale sperando che presto torneremo ad abbracciarsi”. I telespettatori avrebbero voluto vedere di più ‘Detto Fatto’, ma non sarà possibile.

