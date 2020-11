Se per molti è stato un colpo di scena assistere al ritorno di Riccardo Guarnieri a UeD, allora quello che è successo nella registrazione successiva è un super colpo di scena. Ma andiamo con ordine. La settimana scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con Ida Platano, ha fatto il suo ingresso in studio e dato la sua versione dei fatti.

“Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un’altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti”. Incalzato dalla padrona di casa, ha poi spiegato che una donna misteriosa avrebbe raccontato a Ida di aver avuto una relazione con lui e di essere persino rimasta incinta. (Continua dopo la foto)















“Le ho chiesto chi fosse questa persona, ma non me l’ha mai detto. Eppure, anche se lei dice di non averle mai creduto, mi attaccava su tutto”. Poi il racconto del lockdown trascorso a casa di Ida che ha portato a mettere il punto alla loro storia: “Passavo molto tempo in una camera, è stato bruttissimo”. Dopo la quarantena, lui e Ida avrebbero chiuso tutti i rapporti e oggi Riccardo è pronto a rimettersi in gioco. (Continua dopo la foto)















Ma con una sua vecchia conoscenza, come svelano le anticipazioni di Isa e Chia. Stando al sito, nella registrazione di sabato 14 novembre, Riccardo ha rivelato che sta sentendo Roberta Di Padua. Dunque un ritorno al passato perché, i fan del programma non lo avranno dimenticato, i due si erano già frequentati anni fa. Riccardo si era da poco lasciato con Ida ed era tornato nel parterre maschile dove aveva iniziato una conoscenza con Roberta, che aveva fatto soffrire non poco la dama di Brescia. (Continua dopo le foto)











Tra loro era finita male e addirittura, all’ennesima discussione, Roberta lo aveva colpito fisicamente di fronte a tutti i presenti in studio. A quanto pare, però, ora hanno deciso di mettere una pietra sopra al passato e ripartire da zero. Entrambi hanno ammesso che si trovano molto bene e che stanno al telefono diverse ore. Per il momento, hanno rivelato in studio, hanno l’intenzione di proseguire la conoscenza. Aspettiamo ora la reazione di Ida Platano…

