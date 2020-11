“Come Cicciolina…”. E Giancarlo Magalli gela lo studio de I Fatti Vostri: Mary Segneri senza parole

Di nuovo un momento di tensione nello studio di I Fatti Vostri. Ormai gli appuntamenti con Giancarlo Magalli su Rai2 rischiano di diventare imperdibili. Se avete già sentito parlare della gaffe in diretta tra il padrone di casa e Mary Segneri, adesso arriva il tempo di aggiornare il repertorio. Dopo quella frase infelice, l’ultima puntata ha sorpreso tutti con un altro scivolone.

Regalano sempre siparietti molto divertenti, forse al di là delle loro stesse aspettative. Sicuramente tutti ricorderanno quando Giancarlo Magalli e Mary Segneri in occasione di una coreografia di Samantha Togni, il conduttore esortò la cuoca titubante: “Buttati per terra, fai finta che stai male”. E la Segneri ha improvvisato scherzosamente un dolore alla caviglia. Un momento giocoso che però poi ha fatto scendere un velo di imbarazzo in studio. (Continua a leggere dopo la foto).















Ebbene proprio davanti a tutti Giancarlo Magalli ha esordito dicendo: “Ti do una coltellata, non lo so”. Scherzava, senza dubbio, ma l’uscita non è stata molto felice. Non contento, altra gaffe in studio. Parlando con Samanta Togni di un film sulla danza, esclama: “Credevo che fosse un film specialistico, di quelli che vedono solo i ballerini”.(Continua a leggere dopo la foto).















E poi aggiunge: “Un po’ come Cicciolina per il colonnello Morico”. Mary Segneri, reduce dallo scivolone precedente, non ha potuto fare altro che alzare al cielo lo sguardo. Magalli non si arresta a quello e si aggiunge: “Adesso lo dovete rifare con la sua presenza ingombrante”, esprimendosi sul balletto di Mary. Gelo in studio, poi il conduttore ha tentato la risalita in superficie. (Continua a leggere dopo le foto).









“La sua presenza è ingombrante nel senso che, quando balla, balla”, ha subito affermato provando a riconquistare qualche punto. Ma ormai la frittata era fatta, e non è venuta neanche così tanto bene per dirla tutta. Quali altre sorprese accadranno nello studio di I Fatti Vostri? L’edizione sembra avere alla guida del timone, un capitano alquanto ironico.

“È nato!” Fiocco azzurro: l’attrice è mamma. E il piccolo ha già un suo profilo Instagram…