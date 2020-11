UeD, grossa e inaspettata sorpresa in studio: “È tornata”

Dall’unione di Trono Over e Trono Classico il programma di Maria De Filippi è tornato ad appassionare come e più di prima. Nelle puntate di Uomini e Donne, adesso, tutti possono interagire con tutti e questo crea senza dubbio delle interazioni imprevedibili e prima impossibili. Troniste e tronisti possono, infatti, frequentare dame e cavalieri del Trono Over e ovviamente questi ultimi possono conoscere corteggiatori e corteggiatrici del Classico.

Le sorprese, così come le liti, sono il pane quotidiano per Maria che deve destreggiarsi come solo lei sa fare in certe delicate situazioni. Tra le numerose discussioni una delle più infuocate ha visto protagonisti il cavaliere Over Armando Incarnato e il tronista Gianluca De Matteis che si sono scontrati perché attratti dalla stessa ragazza. Ebbene, secondo le anticipazioni nelle prossime puntate ne vedremo delle belle. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto, nel corso della puntata di sabato 14 novembre, abbiamo assistito al riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, dopo la rottura del primo con Ida. Chissà se stavolta le rose fioriranno. Ma il vero colpo di scena in arrivo è un altro. A Uomini e Donne ci sarà un incredibile ritorno. Quello di Lucrezia Comanducci, la bella corteggiatrice bionda che aveva catturato l’attenzione sia di Armando che di Gianluca fino a spingerli allo scontro per lei. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma mentre con Gianluca la storia con Lucrezia aveva avuto durata breve, con Armando la relazione era andata avanti. Almeno fino a quando la Comanducci non ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il motivo della decisione risiedeva in un malessere che la corteggiatrice aveva svelato: Lucrezia non riusciva a vivere l’esperienza della tv nel migliore dei modi e non si sentiva serena. Una scelta legittima, ci mancherebbe, ma che non lasciava presagire un cambio di rotta e quindi il ritorno di Comanducci. (Continua a leggere dopo la foto)









Chissà come reagiranno adesso Armando Incarnato e Gianluca De Matteis, che per lei avevano perso la testa. Lucrezia Comanducci, infatti, ha deciso di tornare in studio perché vuole riprendere il corteggiamento ad Armando. E quest’ultimo, ovviamente, ha accettato. Ora non resta che attendere le prossime puntate per vedere se Lucrezia riuscirà a trovarsi a suo agio in questa nuova sfida e se, effettivamente, tra i due tornerà a scoccare la scintilla dell’innamoramento.

