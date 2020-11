Elisabetta Gregoraci continua a tenere banco all’interno del Grande Fratello. L’ex signora Briatore solo lunedì mattina aveva rivelato come l’imprenditore le avesse chiesto una chance per ricominciare insieme. “Mi ha richiesto di sposarlo”, ha detto la showgirl calabrese agli altri inquilini, rimasti basiti dalla bomba lanciata. Ma per Briatore non c’è stato niente da fare, la Gregoraci non ha accettato la proposta di matrimonio.

Un amore, il loro, durato 12 anni caratterizzato da tante critiche soprattutto legate alla differenza d'età. Un amore finito in maniera burrascosa con il tesoro di Nathan Falco nato 10 anni fa. Dopo l'addio ognuno ha cercato di ricostruire la sua vita. Decine i flirt attribuiti a Flavio Briatore, mentre Elisabetta Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo.















Ieri sera il capitolo che sembrava chiuso è stata riaperto da Alfonso Signorini che ha voluto chiarire la questione dopo la rissa verbale che visto protagonista la contessa De Blanck che, nel corso della diretta del GF Vip di lunedì, non solo è finita in nomination ma ha anche potuto ascoltare le critiche dei suoi compagni di avventura dopo la furiosa litigata avuta con Tommaso Zorzi domenica scorsa. Lo scontro è nato a cena, quando l'influencer le ha fatto notare che era bene aspettare Maria Teresa Ruta prima di iniziare a mangiare.















A quel punto la contessa è esplosa. "No, non aspetto, perché no. Perché no! Ho detto no! Non aspetto, io mangio adesso. Ok? – ha cominciato a gridare davanti a tutti – Io devo mangiare perché devo prendere la medicina. Anzi, basta. Adesso non mangio più, mi avete rotto le balle. Tu per primo mi hai scocciato. Impicciatevi dei cavoli vostri e basta".











Poi gli occhi sono tornati tutti su Elisabetta Gregoraci che ha risposto senza paura alle domande di Signorini tagliando la testa al toro. "Se vedo un futuro di nuovo insieme a Flavio Briatore? Penso di no, non lo so, perché non siamo riusciti a risolvere alcune cose". Poi ha concluso:"Ho paura di far peggio. Entrambi abbiamo delle colpe. Non ce le ha mai una persona sola".

