A poche ore dalla diretta della puntata del 16 novembre, al ‘Grande Fratello Vip’ si è materializzato un momento davvero commovente. Un gesto probabilmente inaspettato, che ha rasserenato gli animi nella casa tra i due protagonisti. Soprattutto ad inizio reality show, i rapporti tra i due erano parsi molto incrinati e nessuno forse si sarebbe aspettato un crescendo così importante. Questa ulteriore dimostrazione di affetto ha permesso di far diventare fantastico il legame.

Stiamo parlando degli ex fidanzati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che dopo essersi messi definitivamente alle spalle gli strascichi del finto fidanzamento, proprio nella trasmissione di Canale 5 si sono ritrovati. Nonostante non ci sia stato tra di loro amore, si vogliono ancora molto bene e il gesto dell'attore ha fatto emozionare la giovane. Ha deciso infatti di dedicarle una bellissima lettera, che è stata apprezzata per le belle e sincere parole utilizzate da lui.















Ricorderete che la Del Vesco si scagliò inizialmente contro il suo ex finto partner perché reo di averla lasciata sola durante una delle fasi drammatiche della sua vita, ovvero quando ha dovuto lottare contro l'anoressia. Ma adesso le cose sono cambiate e Massimiliano ha scritto questa missiva meravigliosa. Lui ha infatti affermato che il successo più bello che ha ottenuto nella casa è stato riappacificarsi con l'attrice ed ha aggiunto che se dovesse essere eliminato, sarebbe comunque felice.















A quel punto Adua ha voluto dire grazie in maniera sentita a Morra e ha deciso di abbracciarlo forte. Poi è anche giunto lo sfogo su Dayane Mello, che ha ascoltato l'uomo. La modella brasiliana ha infatti una personalità molto forte e spesso e volentieri si offende facilmente quando qualcuno le fa notare un errore. La Del Vesco ha comunque perdonato immediatamente la sua amica, ma ha un grandissimo timore, quello di non essere un'amica all'altezza di Dayane.









Intanto, la produzione ha deciso che Dayane e Adua devono lasciare la lavatrice. A questo punto molti fan sono rimasti sorpresi dalla decisione, inspiegabile per i più, e hanno iniziato a fantasticare sulle possibili motivazioni. Motivazioni che sicuramente saranno date questa sera in diretta, ma intanto c’è chi sostiene che la stanza sarà occupata da qualcun altro. Non resta che attendere sviluppi che giungeranno tra poco.

