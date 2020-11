“Allertata la sicurezza di Cinecittà”. Caos al GF Vip: cosa è successo fuori dalla Casa

Anche nel daytime il GF Vip di Alfonso Signorini non smette di regalare momenti epici al pubblico di Canale 5. Negli ultimi giorni, poi, l’arrivo di Selvaggia Roma ha davvero scombinato gli equilibri della Casa tra rivelazioni hot e scomode (come quella su Enock, che è fidanzato) e uscite fuori luogo che, come fu per Stefano Bettarini, potrebbero costarle la squalifica dal reality a pochissimo dal suo ingresso (ci riferiamo a quella che ha giustamente fatto indignare l’associazione nazionale delle persone con sindrome di Down).

Ma l’ultima per cui si è reso necessario l’intervento della sicurezza non riguarda la ex protagonista di Temptation Island e, a dirla tutta, riguarda indirettamente uno dei concorrenti di questa quinta edizione che, stando alle voci, si protrarrà fino a febbraio 2021 e vedrà l’ingresso di altri 9 vipponi. (Continua dopo la foto)















È accaduto un episodio spiacevole nelle scorse ore che ha fatto scattare un vero e proprio allarme sicurezza: ignoti si sarebbero avvicinati alla Casa per gridare insulti e offese all’indirizzo di Dayane Mello. Ultimamente la modella brasiliana è finita nel mirino per la particolare amicizia con Adua Del Vesco ma anche per il rapporto con Francesco Oppini e le sfuriate con Stefania Orlando. (Continua dopo la foto)















Dai commenti feroci e critiche sui social qualcuno ha pensato di appostarsi fuori da Cinecittà per rivolgerle offese e insulti. Come riporta Il Giornale, non è chiaro quante persone fossero e come siano andati davvero i fatti, ma su Twitter l’episodio ha subito attirato attenzione. “Allertata la sicurezza a Cinecittà per presunti insulti e offese fuori dalla casa contro Dayane”, si legge. (Continua dopo foto e post)









#GFVIP 🚨 🚨 🚨

ALLERTATA LA SICUREZZA A CINECITTA PER PRESUNTI INSULTI O OFFESE FUORI DALLA CASA, CONTRO DAYANE 🚨 🚨 🚨 — @Agent_Beast (@cumdivido) November 15, 2020



Poi le conferme sono arrivate da altri fan: “Sì, è vero. Hanno annullato anche le prove di oggi per questo caos che è successo”. La situazione, come detto, ha richiesto l’intervento degli addetti della security per allontanare i disturbatori e riportare l’ordine fuori dalla casa del GF Vip. E qualcuno osserva: “Ma daiii ma davvero in piena pandemia c’è qualcuno che esce di casa per andare a gridare fuori la casa del GF??? Poveri noi”, “In un momento di crisi così la gente va ad urlare contro una persona”, “Ma la gente non sta bene”.

