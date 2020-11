“Ora basta: fuori!”. GF Vip, pubblico inferocito con Francesco Oppini: questa non gliela perdonano

In un modo o nell’altro Francesco Oppini è sempre nell’occhio del ciclone della critica soprattutto da parte dei social. La sua esperienza al Grande Fratello Vp viene praticamente vivisezionata dai tanti telespettatori e follower delle pagine legate al reality. Le sue esternazioni, del resto, non aiutano. Il figlio di Alba Parietti si è reso protagonista nelle passate settimane di frasi sessiste all’interno della casa.

Frasi dirette a Dayane Mello (anche lei concorrente al pari di Oppini) e Flavia Vento. Il figlio di Alba Parietti, riferendosi a Dayane, aveva detto: “A Verona la violentano”. Simile il commento sulla Vento: “Una come lei rischi di ammazzarla di botte”. Parole pesanti che non sono passate inosservate anche ad Alfonso Signorini che in puntata ha ripreso in modo energico il ‘vippone’. (Continua dopo la foto)















Tuttavia non è arrivata la squalifica, come molti chiedevano, compresa la mamma di Oppini Alba Parietti. Il Grande Fratello ha giustificato la decisione spiegando che “abbiamo pensato anche di squalificarti – ha spiegato – ma conoscendoti e sapendo il rapporto che hai con le donne e la tua fidanzata abbiamo deciso di darti una seconda possibilità”. Francesco, in quella occasione, si è scusato: “Mi faccio schifo, sono indifendibile”. (Continua dopo la foto)















Eppure Francesco Oppini sembra esserci ricascato. I social sono nuovamente furiosi nei suoi confronti in queste ore per una frase che il ragazzo avrebbe pronunciato sabato notte in camera da letto e per la quale è stato ripreso anche da Giulia Salemi. Infatti durante un momento di chiacchiera libera, Maria Teresa Ruta ha ammesso candidamente di aver scoperto l’esistenza dei cosiddetti scopamici grazie a Dayane Mello. “Un termine che nemmeno conoscevo. Lei ne ha parecchi di questi amici, scopamici”, ha detto la conduttrice. (Continua dopo la foto)









ENNESIMA FRASE SESSISTA DI QUESTO OMUNCOLO RACCOMANDATO DI OPPINI!!!

Da SQUALIFICAAA!!!

Una Donna è libera di usare la propria sessualità come vuole, questo non ti da il permesso di criticare le donne!!! #FUORIOPPINI #GFVIP #GFVIP5 #DayaneMello pic.twitter.com/aEaJYMfk3P — Liliana (@lili_silvestris) November 15, 2020

A quel punto è intervenuto Francesco Oppini : “Poi dice che non bisogna mancare di rispetto alle donne…”. La frase non è per niente piaciuta a Giulia Salemi, che subito è intervenuta per rimettere in carreggiata l’argomento: “No Francy questo no. Non farmi ragionamenti da bigotto. Ogni donna è libera di utilizzare la sua fagiana come meglio crede, come meglio la fa stare”. Quindi Oppini si è accodato alla Salemi dicendo “Ma assolutamente sì…”. Tuttavia le sue parole non sono rimaste nel vuoto e in molti nei social ne chiedono la squalifica. Lui, che è stato già graziato una volta dal Grande Fratello.

“Cosa fa alle donne…”. GF Vip, fuoco su Antonella Elia. La guerra tra loro due sembra solo all’inizio