“Anche con lui…”. Fabrizio Corona svela gli ‘altarini’ di Elisabetta Gregoraci: il super gossip da Giletti

Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha rivelato particolari scottanti della sua vita e la paura di morire assassinato, Fabrizio Corona è tornato in televisione in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, ”Come ho inventato l’Italia”. “Volevo vendicare mio padre – racconta Fabrizio Corona a Massimo Giletti a Non è l’Arena, ricordando il padre Vittorio – ha una storia incredibile, è stato il più grande giornalista italiano. Con il mio lavoro ho scardinato il potere, la politica”.

“Era un grande giornalista ed è stato fatto fuori dal sistema. Dalla Rai, nel ’92, per un titolo sui politici e la Cupola; da Mediaset, perché non appoggiò Berlusconi nel ’94. Andò alla Voce con Indro Montanelli e quando hanno chiuso, non ha più potuto lavorare”, ha spiegato Corona nell’intervista al Corriere della Sera. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il mondo a cui mi voglio affacciare ora non è quello delle vallette o del gossip, ma quello degli intellettuali”, ha detto l’ex re dei papaprazzi. Il tema si è spostato sul gossip e sui personaggi famosi, come Flavio Briatore e Gianluca Vacchi. “Non è un esempio – ha detto Corona parlando dell’ex della Gregoraci – uno che parla dei problemi economici in Italia e poi non paga le tasse in Italia non è un esempio, ma rappresenta l’essenza del mio libro”. (Continua a leggere dopo la foto)















Inevitabile, quindi, parlare di Elisabetta Gregoraci, che lui definisce “una ragazza semplice, e mi fermo qui”. Poi svela il retroscena di un presunto contratto tra Elisabetta Gregoraci e Matteo Cambi, all’epoca famoso imprenditore e fondatore del marchio Guru. “La Gregoraci aveva un contratto scritto, di cui ho copia, con un amico, Matteo Cambi, al tempo il più ricco in circolazione, purtroppo vittima del demone della droga. Avevano passato un weekend insieme, poi lui sparì e loro due si sono conosciuti quella sera in cui raccoglievo la disperazione di Elisabetta Gregoraci che non sapeva che fine avesse fatto lui. (Continua a leggere dopo la foto)









“Si sono conosciuti e lui l’ha portata a cena, come accade in queste situazioni. Poi lui purtroppo fu colpito da un brutto male e lei gli è stata molto vicino. Come ho detto, Briatore è passato da Portocervo con l’élite imprenditoriale all’andare con la sua barca in Calabria, con la famiglia Gregoraci, la lasagna e la pasta al forno”.

