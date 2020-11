È successo un po’ di tutto al povero Paolo Brosio, inserito e cacciato dalla Casa del Grande Fratello Vip in tempo da record. Ora il giornalista con il culto di Medjugorje, è stato ospite di Live-Non è la D’Urso insieme alla fidanzata Maria Laura. Brosio si è scontrato con le cinque sfere tra cui Soleil Sorge che ha lanciato il gossip sulla fidanzata. L’influencer nel programma di Barbara D’Urso, infatti, ha rivelato: “È stata paparazzata con un noto imprenditore che la stava riaccompagnando a casa”.

Orecchie da mercante per Maria Laura che ha risposto di non ricordarsi l'episodio e che sicuramente si sarà trattato solo di un amico. Come molti sanno, Paolo Brosio e la sua fidanzata hanno più di 40 anni di differenza e durante la permanenza del giornalista nel reality di Alfonso Signorini entrambi hanno promesso di rivedersi fuori, senza tradimenti. Subito dopo Paolo Brosio ha avuto un acceso scontro con Mila Suarez.















La modella infatti sostiene di aver avuto una piccola tresca con il giornalista mentre lui si frequentava già con Maria Laura. Ebbene a questo punto a Live-Non è la D'Urso c'è stato un colpo di scena, la fidanzata di Paolo Brosio, infatti, ha rivelato di essere a conoscenza dei messaggi.























"Io i messaggi li ho letti e sono molto differenti da quelli che hai raccontato tu a Barbara D'Urso, ci hai ricamato sopra", ha ammesso la ragazza, che nei giorni scorsi ha ammesso la sua gelosia, aggiungendo di non trovare comunque carino il fatto che Paolo Brosio non abbia detto a Mila Suarez della sua esistenza.



La più dura di tutti nei confronti di Paolo Brosio a Live-Non è la D’Urso è stata Alda D’Eusanio che l’ha attaccato: “Sei diventato noto per essere sempre offeso da Emilio Fede come cretino del villaggio. Lui diceva non sapevi fare questo lavoro, che non eri adatto”, la replica di Brosio: “Diceva che ero incapace solo quando si arrabbiava. Non offendere”. Vabbè, contento lui.

