“Quando l’ho presa in mano…”. Live, il racconto dolce e struggente di Emanuela Folliero. Barbara D’urso si commuove: “Ho pianto tutte le lacrime in corpo”

Grandi lacrime nella puntata di Live Non è la D’Urso del 15 novembre Barbara D’Urso ha voluto rendere omaggio a Stefano D’Orazio scomparso a 72 anni per colpa delle complicanze che si sono verificate per il Coronavirus. Tra gli ospiti in studio Emanuela Folliero, con Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, ha raccontato un episodio scioccante avvenuto poco prima della scomparsa di Stefano D’Orazio.

La donna stava sistemando l’armadio del figlio e ha trovato una scatoletta con dentro regali del battesimo, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto ‘Ad Andrea, tuo Stefano’: “Quando l’ho presa in mano mi è venuto un brivido di gelo”. Anche il marito di Emanuela Folliero è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e “l’abbiamo appesa in cucina”. A Live Non è la D’Urso Emanuela Folliero (dopo Gessica Notaro che ha dichiarato di aver paura di vedere l’ex in tribunale) ha ricordato Stefano D’Orazio. (Continua a leggere dopo la foto)















Il batterista dei Pooh e la conduttrice hanno avuto una storia d’amore di due anni e mezzo dopo la quale hanno costruito una bellissima amicizia. Emanuela Folliero ha confidato a Barbara D’Urso di aver sentito l’ultima volta Stefano l’11 settembre scorso per gli auguri di compleanno e di aver saputo della sua morte da un amico. (Continua a leggere dopo la foto)















Parlando dell’artista Emanuela Folliero a Live Non è la D’Urso ha ricordato lo scorso Capodanno trascorso insieme a lui, oltre che alla sua famiglia e ad altri amici: “Lui ci ha lasciato un vocabolario”. “Avrei pianto per tutto il tempo”, ha confidato Barbara D’Urso in diretta. (Continua a leggere dopo la foto)











A Live Non è la D’Urso ha trasmesso un lungo filmato nel Drive-In per ricordare Stefano D’Orazio e la padrona di casa ha richiesto alla produzione di vederlo sola a casa stamattina: “Me lo sono guardata, ho pianto qualunque cosa potevo piangere quindi sorriderò adesso”.

Ti potrebbe anche interessare: “Me l’ha chiesto dopo il lockdown…”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci sgancia la bomba su Flavio Briatore