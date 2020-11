Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per 12 lunghi anni. Un amore grande caratterizzato da tante critiche, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d’età. Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro. A unirli anche il figlio Nathan Falco, dieci anni.

Dopo l'addio a Briatore, la Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo. E ora, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a qualche confessione sull'ex marito.















La showgirl calabrese non parla spesso del suo ex marito e anche di quelli che sono gli accordi segreti che ci sarebbero tra loro. Come ormai è noto, grazie anche ai gossip rivelati da molti personaggi vicini all'ex coppia, tra i due c'è un patto per il quale per almeno tre anni dopo la separazione, lei non può mostrarsi con altri uomini.















Chiacchierando con Giulia Salemi e Francesco Oppini nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che l'ex marito Flavio Briatore le ha chiesto risposarlo. La proposta è arrivata dopo il lockdown della prima ondata di coronavirus trascorso a Montecarlo insieme a Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco.









Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore pic.twitter.com/5fjvr1IvVi — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

“Mi ha richiesto di sposarlo”, ha detto la showgirl calabrese ai due inquilini, rimasti basiti dalla bomba lanciata. Ma per Briatore non c’è stato niente da fare, la Gregoraci non ha accettato la proposta di matrimonio.

