“Pronto a entrare!”. GF Vip, ora è ufficiale: tocca a lui superare la porta della casa

Mentre all’interno della casa del Grande Fratello Vip il clima è sempre più acceso dopo l’ingresso di Selvaggia Roma e le reazioni dei concorrenti, fuori assistiamo a un vero colpo di scena. Il portale Very Inutil People ha infatti svelato il nome del prossimo concorrente che varcherà le porte della casa più spiata d’Italia. Recentemente sono entrati Stefano Bettarini, già squalificato, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

E già inizia a correre veloce la voce sul nuovo concorrente che potrebbe entrare addirittura domani, lunedì 16 novembre. Si tratta di un volto noto, lo abbiamo già visto protagonista del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Lì era un corteggiatore di dame. Lui, ex scelta di Giulia Cavaglià, non commenta le voci. Chissà che non abbia già iniziato l’isolamento social in attesa di poter entrare nella casa… (Continua a leggere dopo la foto)















Parliamo di Manuel Galiano, rapper nonché ex calciatore tra Italia e Stati Uniti. Dopo l’esperienza a Temptation Island nel 2018 come uno dei tentatori, è arrivata la popolarità grazie a Uomini e Donne. In arte Maui, Manuel è stato scelto dall’ex tronista Giulia Cavaglià, ma la loro relazione è durata solo alcune settimane. La rottura con Giulia, a quanto risulta, è stata piuttosto turbolenta ed oggi tra i due non c’è più alcun rapporto. Galiano ora è single, in cerca di un nuovo amore. (Continua a leggere dopo la foto)















Si è anche parlato di flirt di Manuel con la modella albanese Mikela Miki, ma in realtà tra i due ci sarebbe solo un rapporto di amicizia. Galiano, inoltre, è un grande amico del calciatore ex Roma Stephan El Shaarawy. Oltre a Manuel Galiano, in ogni caso, è pronto a fare il suo ingresso anche un altro concorrente, ovvero Giacomo Urtis, che però dovrebbe restare nella casa solo una settimana. A meno che la situazione non porti ad allungare la sua partecipazione e lui pare abbia già messo gli occhi su un certo Tommaso Zorzi. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma non è finita. Alfonso Signorini ha infatti annunciato che ci saranno altri concorrenti visto che il reality show è stato prolungato da Mediaset fino a febbraio 2021. Senza contare che alcuni degli inquilini ha già anticipato che non ha alcuna intenzione di restare nella casa anche a Natale. Come Elisabetta Gregoraci che ha detto di voler passare le feste natalizie con il figlio Nathan, al quale ha anche scritto, tra le lacrime, una commovente lettera.

