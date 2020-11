GF Vip, Giulia Salemi, il look sfoggiato in puntata fa perdere il fiato. Il prezzo delle scarpe? Neanche a parlarne

Giulia Salemi, la star della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2020 è lei. Un ingresso con il botto quello dell’influencer. Dopo giorni di attesa. anche Giulia Salemi sale a bordo della nave e si piazza tra i concorrenti del più seguito reality di sempre. Reduce da un’altra esperienza televisiva, quella di Pechino Express, Giulia Salemi fa già parlare tanto di sè. Ecco come si è presentata a tutti.

Per il ritorno in tv, Giulia Salemi non poteva che presentarsi in un look davvero esclusivo e trendy. Un’assenza di circa due anni dal mondo dei reality, e adesso la celebre influencer torna in scena al GF Vip. Tutti ricorderanno la relazione con Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che ha messo in bella vista un carattere sicuramente sicuro e spigliato. Giulia Salemi torna in scena e lo fa in modo ‘esplosivo’. (Continua a leggere dopo la foto).















Uno stile decisamente scoppiettante che potrebbe portare in alto la concorrente. Giulia ha spiccato per simpatia e genuinità, senza per questo mettere da parte anche un’altra delle sue armi vincenti: la femminilità. Prima in abiti fantasia, poi ricchi di paillettes, sempre valorizzati da un certo buon gusto per la scelta delle scarpe, sfilate e dal tacco chilometrico, giusto per non passare inosservate. (Continua a leggere dopo la foto).















Per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, accanto a un altro colosso dell’alta moda quale ha dimostrato di essere Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi va il suo ingresso in un abito decisamente molto appariscente. Non si bada ad alcuna spesa. L’ex Miss Italia prova a rubare la scena e ci riesce benissimo. Infatti, se la Gregoraci ha vestito in bianco per la 18esima puntata, Giulia ha pensato bene di fare entrare in casa colore e stravaganza, parole chiave che sembrano rappresentarla al meglio in questa nuova veste. (Continua a leggere dopo le foto).









Si veste con gusto, indossando capi firmati Jijil e sfoggia in puntata il “muscle tee” in bianco a maniche corte, con girocollo e con spalline strutturate, per un valore per nulla proibitivo, ovvero 54 euro. Ma il tocco di classe arriva con la gonna, a matita a vita alta con cintura e soprattutto un mozzafiato spacco frontale in eco pelle giallo acceso. Il prezzo sale: 179 euro. E per non essere da meno, ecco abbinare un paio di originali décolleté. Vertiginosi tacchi a spillo per scarpe in seta maculata. Il prezzo? Arriva alle stelle: 462 euro.

