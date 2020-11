L’esperienza di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip è stata brevissima, eppure non è passata inosservata. Diciamo che il noto giornalista ne ha combinata una dietro l’altra. Fino a quell’imprecazione che gli è valsa la squalifica. Appena uscito dalla casa Brosio è stato ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso e le sorprese non sono mancate. Già si conosceva il suo fervore religioso e anche nella casa non è mancato chi gli ha fatto notare che pregare andava bene, ma gridare no.

Un altro aspetto forse poco conosciuto di Brosio sono le sue storie d’amore. Recentemente si è scoperto che si è fidanzato con una ragazza molto più giovane di lui, 42 anni in meno. Si tratta di Maria Laura De Vitis, modella emiliana di 22 anni, che, nonostante la relazione sia molto fresca, dice di essere legatissima al suo uomo. Ebbene Maria Laura, come promesso, è andata a trovare la D’Urso, ma per Brosio le sorprese non finiscono qui… (Continua a leggere dopo la foto)















La bella e giovane Maria Laura non ha per niente digerito il comportamento del fidanzato Paolo Brosio all’interno della casa: “Io vorrei dirgli che lo sto guardando, di fare un po’ meno il lumacone anche se ci sono tante belle fagiane nella casa. Vedo che mette gli occhi su tutte, soprattutto su Adua, la accarezza, le fa i complimenti. Io queste cose me le segno tutte. Lui deve stare attento perché in base a come lui si comporta io agisco di conseguenza”. E nella puntata di oggi ne vedremo delle belle con il faccia a faccia tra i due. (Continua a leggere dopo la foto)















Un’altra ospite di Barbara D’Urso sarà Mila Suarez, che ha dichiarato di aver ricevuto dei messaggi con Brosio durante la quarantena, proprio negli stessi giorni in cui iniziava la storia con Maria Laura. “Mi ha cercata tutta l’estate, voleva che andassi da lui a Forte dei Marmi”, ha già annunciato a Pomeriggio Cinque la modella già ex di Fabrizio Corona ed Alex Belli. E Mila porterà anche le prove di quello che afferma. Non si prospetta una giornata semplice per il nostro Brosio. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel corso della puntata, comunque, non si parlerà solo di Brosio. Ci sarà spazio anche per il ricordo di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh recentemente scomparso. In studio ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, suoi carissimi amici e storici componenti della band. Poi parlerà Jessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido che parlerà di una sentenza molto importante per lei. Infine il faccia a faccia tra Guenda Goria e l’ex Telemaco, per non farci mancare nulla.

