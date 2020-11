L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa è stato un autentico uragano. Di certo all’influencer romana non manca la personalità e, dopo aver attaccato sia Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah, è stata protagonista anche di una scena assai piccante. Alle quattro di notte Selvaggia ha chiesto a Tommaso Zorzi di tastarle il seno per verificare il risultato dell’intervento chirurgico. Esame passato a pieni voti, a quanto pare.

Dopo lo stop per la positività al coronavirus Selvaggia Roma è potuta entrare nella casa portando una ventata d'aria fresca, anzi un vero ciclone. Ma non tutti apprezzano il personaggio. Sui social, infatti, c'è chi ha preso di mira Selvaggia Roma. Si tratta di un ex gieffina, per l'esattezza la vincitrice del Grande Fratello Nip del 2019, che ha usato parole di fuoco all'indirizzo dell'influencer. E ci sono dei motivi ben precisi.















Proprio mentre andava in onda la puntata del GF Vip, Martina Nasoni, con alcuni post al veleno, ha definito Selvaggia Roma: "persona inutile, di poco valore, vuota". "A livello personale – ha spiegato la vincitrice del GF Nip 2019 – per alcune cose, è stata veramente una grandissima stro**a con certe uscite nei miei confronti". Ma non basta. Martina ha criticato aspramente Selvaggia anche per le sue critiche alla Gregoraci: "Ma cosa vai a rompere le pal** alla Gregoraci con Pierpaolo, che Pierpaolo manco si ricordava il tuo nome!".















Parole e giudizi come pietre quelli lanciati da Marina Nasoni nei confronti di Selvaggia Roma. E, non contenta, l'ex gieffina ha aggiunto: "Ma falla finita, si accolla a tutti, fa la piovra, va di qua, va di là… Non se la fila nessuno. Scusate, non ho mai fatto una cosa del genere per qualcuno, ma lei mi sta proprio sulle pal**!". L'avevamo capito. Quel che è sicuro è che l'arrivo di Selvaggia Roma ha cambiato e sta cambiando parecchi equilibri all'interno e fuori dalla casa.









Mentre da un lato ci saranno sicuramente reazioni da parte di Elisabetta Gregoraci ed Enock, Tommaso Zorzi ha dichiarato apertamente di essere stato piacevolmente colpito dall’energia di Selvaggia. E adesso c’è da attendere la risposta dell’influencer romana alle parole durissime di Martina. D’altra parte la sua irruenza non può piacere a tutti. E nella casa ci aspettiamo delle prese di posizione piuttosto nette nei suoi confronti.

