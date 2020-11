“Non mi hanno chiesto nulla-. E non mi hanno neanche parlato di ascolti. Che devo dire, se le cose si vogliono fare, si fanno: ma non mi sembra questo il caso”. E ancora: “Abbiamo un archivio pazzesco che adesso rischia di diventare inutilizzato e tremo al pensiero che possa finire per sempre in una cantina o magari gettato via. RaiCinema intanto produce a tutto spiano con il paradosso che la Rai non avrà più un vero programma dove si parla dei film. Ci chiudono, buon per loro. Ma vorrei capire perché, e non ci riesco”.

Parole dense di rabbia e tristezza quelle dell'autore che dopo 20 anni sembra prossimo a dire addio alla sua creatura. Uno dei motivi sarebbe direttamente 'imputabile' al conduttore che ha raggiunto l'età pensionabile. Dopodiché ci sarebbe il coronavirus che sta spingendo un po' tutti a rivedere piani e budget. Qualche che sia la verità, la notizia ha fatto storcere il naso a parecchi che non hanno perso tempo a manifestare in rete il loro dissenso.















L'autore ha spiegato che i vertici Rai non hanno intenzione di dare ancora spazio al programma, almeno nella veste che il programma ha avuto fino ad ora. Da sempre lo show analizza con un taglio molto particolare i film in uscita, i b-movies e in generale si sofferma su chicche a cui spesso i canali informativi del settore non danno voce. Tutto ciò sembra sia ormai giunto al capolinea.















Parliamo di Stracult. Era il 200o quando sbarcava in tv Stracult, programma di Rai Due dedicato agli appassionati di cinema, ideato da Marco Giusti (Andrea Delogu e Fabrizio Biggio sono gli altri volti del prodotto audiovisivo, senza contare chi negli anni ne è stato protagonista, come Max Giusti o Lillo e Greg). Il titolo stracult è un riferimento ai migliori cosiddetti cult movie, in quanto la trasmissione rivisita la storia del cinema popolare (ma non solo) fin dalle origini.











Essa ripropone molte delle migliori sequenze, dettagliando i film dei registi italiani, a partire dagli anni quaranta e cinquanta. Gli spezzoni tratti dalle pellicole e le interviste sono lo spunto per ricostruire anche storie, fatti e rapporti tra attori, registi e produttori dietro la macchina da presa. Molte opere sono riviste con i commenti dei protagonisti, loro aneddoti personali, ricordi e curiosità relative all’insieme del cast e i generi cinematografici di appartenenza.

