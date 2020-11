“Che botta!”. Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini colpisce Maykel. Tutto bloccato e intervento del medico

Niente, sfortunati è dire poco! Parliamo della coppia di Ballando con le stelle 2020 formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts che non trova pace nello show di Rai Uno. Sabato scorso, l’ex politica è svenuta lasciando con il fiato sospeso i giurati, Milly Carlucci e il pubblico. Stavolta, ad essere colpito da un incidente è stato il partner di ballo. Maykel, infatti, durante l’ultima l’esibizione in diretta è stato inavvertitamente colpito alla testa da Alessandra. Unica nota positiva il fatto che la performance prevedeva che il danzatore lasciasse rapidamente la pedana da ballo.

Così la concorrente di Ballando e il danzatore professionista, mentre stavano effettuando una presa, si sono scontrati. La mano della Mussolini ha urtato involontariamente il capo di Fonts. Si è capito subito, dall'espressione del viso, che l'uomo ha accusato il colpo. Nonostante ciò, non ha abbandonato il palco, proseguendo nell'esibizione. Milly Carlucci, in seguito, ha 'bloccato' il ballo, riservando una sorpresa familiare ad Alessandra. In trasmissione è spuntato suo figlio, il 17enne Romano.















Nel momento in cui la performance è stata interrotta, Maykel ha immediatamente abbandonato la pista, con ogni probabilità dirigendosi nel dietro le quinte per ricevere assistenza dal medico. A puntualizzare il patatrac, è stata Carolyn Smith: "Alessandra ha quasi ammazzato Maykel". La concorrente ha ammesso: "Si è fatto male". Piccolo infortunio a parte, Alessandra è rimasta particolarmente sorpresa nel vedere Romano.















"Sono stravolta, che gioia", ha dichiarato. A questo punto ha preso parola il figlio, spiegando che quando ha saputo che la madre avrebbe partecipato a Ballando con le Stelle non era affatto convinto di tale scelta fatta dal genitore. Il tempo, però, gli ha fatto cambiare idea. Il giovane ha raccontato che in principio, la mamma continuava a provare i passi di danza ovunque in casa, con musica ad alto volume.











"Io dovevo studiare e le chiedevo di abbassare la musica", ha spiegato, puntualizzando che Alessandra non ha mai fatto alcuna attività sportiva prima di prendere parte al programma Rai. Per questo si "aspettava di peggio".

