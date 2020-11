Sono giorni frenetici nella casa del Grande Fratello Vip. Prima l’arrivo di Alba Parietti con i suoi confronti a quattro occhi con alcuni dei concorrenti. Poi l’ingresso di Selvaggia Roma tra rimproveri, accuse e ‘palpatine’. Ma il sabato sera, si sa, è anche tempo di festa e spensieratezza. E naturalmente scorre il vino. Solo che non tutti sono poi tanto spensierati. Ed allora ecco che tra un bicchiere e l’altro c’è chi si lascia andare a qualche frase di troppo e c’è chi se la prende e pure di brutto.

Tutto nasce nel momento in cui Tommaso Zorzi, insieme a Francesco Oppini, va nel confessionale a chiedere altro vino, come già avvenuto in altre serata simili. Proprio nello stesso momento Dayane Mello parla con Massimiliano Morra e la contessa De Blanck. Le sue considerazioni non sono proprio pacifiche, ma veri e propri macigni indirizzati a chi, a suo giudizio, non sa come comportarsi quando gira dell'alcol.















"Se sapessero bere – afferma Dayane – ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo così. Io sono quella che posso bere tre o quattro bottiglie con i miei amici e non succede niente". Parole molto forti, ma mentre Massimiliano Morra e la contessa Patrizia De Blanck approvano, Tommaso Zorzi, che esce proprio in quel momento, riesce a sentire le considerazioni della modella e allora succede il patatrac.















"Non ti permettere di dire che io sono irresponsabile quando bevo – esplode Tommy – è un messaggio che non può passare in televisione. Hai detto, perché l'ho sentito con le mie orecchie 'i ragazzi sono irresponsabili perché bevono, io sono una mamma', capito? Sei la prima ad aver detto che volevi prendere il bicchiere più grande perché ne volevi più degli altri. Ma tu sei matta nel cervello, se l'altra volta c'erano i vetri per terra è perché tu hai fatto cadere dodici bottiglie".









“ah quindi eri premuroso” tommaso nero con dayane e massimiliano #gfvip pic.twitter.com/riEDV3f2Sc — || tommy zorzi (@jensacqkles) November 14, 2020

MA CHE VUOI DAYANII MA CHE VUOII

MA TORNATENE A CASAAAA#GFVIP pic.twitter.com/a9ONhOBL67 — ☾︎⁷ (@1DFivePromises) November 14, 2020

Dayane Mello, colta sul fatto, ha cercato di giustificarsi dicendo che stava facendo un discorso generale, includendo anche lei stessa con gli altri, ma è stata smentita da un video prontamente diffuso dai telespettatori. Insomma, stavolta Tommaso aveva ragione, le accuse, piuttosto gratuite e sguaiate della modella, avevano dei bersagli chiari, i suoi coinquilini che non sanno reggere l’acol e fanno casini. Altro che discorso generale.

