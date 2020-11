Ambra Angiolini è cresciuta. Attrice, cantante e ora anche scrittrice con il suo primo libro annunciato sulla sua pagina instagram. Libro in mano, Ambra Angiolini si è lasciata vedere in una vesta assolutamente insolita. Gli anni accanto a Francesco Renga sono lontani. Una coppia, la loro, che ha decisamente fatto sognare tutti per più di 15 anni. Un record su cui molti non avrebbero scommesso, alla luce di un caratterino non troppo facile di madame Angiolini.

Eppure, Ambra è cresciuta sia come professionista del mondo dello spettacolo che come donna, facendo delle esperienze raccolte un bagaglio per dare il meglio di sé. Talvolta, però, l’amore non basta. Lo aveva spiegato lei stessa ora felice accanto a Max Allegri. Per il resto Ambra Angiolini sta vivendo un periodo molto soddisfacente dal punto di vista lavorativo: ha appena debuttato nei panni di scrittrice, lanciando il suo primo libro intitolato “InFame”. Continua dopo la foto















Propri questo è stato alla base del racconto ieri a Verissimo. Ambra Angiolini ha parlato della donna che è oggi: “Sono felice, quel periodo oscuro è ormai un passato lontano. Sto bene e sono felice con Massimiliano Allegri, lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose di cui vado più orgogliosa: scrivere un libro. Mi ha dato anche la possibilità di pensare solo ed esclusivamente alla mia storia”. Continua dopo la foto















Poi ha parlato del marito. “Il mio ex marito Francesco Renga e mia figlia Jolanda sono stati fondamentali: Francesco era bulimico di sorrisi e risate, avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti. Mia figlia Jolanda ha fatto diventare la pancia il posto più accogliente e pieno del mondo, in un momento in cui non avrei mai voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi, finché non è uscito il mio miracolo più bello”. Continua dopo la foto











Infine ha raccontato il dramma della bulimia, malattia contro la quale ha combattuto. “In quel momento non vedevo più in modo lucido ciò che succedeva fuori. Tutto il percorso è buio e luce, alterni momenti di felicità e disperazione. Non ero in grado di chiedere aiuto e sfogavo quella frustrazione nel cibo. Ho sempre fatto del male a me stessa per non farlo agli altri”. ha concluso Ambra Angiolini.

