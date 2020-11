Anche senza essere un concorrente Alba Parietti ha lasciato il segno nella casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole e i suoi faccia a faccia con il figlio Francesco Oppini, poi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello ancora riecheggiano. E adesso, in una lunga intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Alba si è messa a nudo. Prima il rapporto col figlio, gli alti e bassi, le incomprensioni e le riappacificazioni. Poi quello con la madre, i rimpianti, le frasi non dette, il tempo perduto.

La showgirl torinese ha rispedito al mittente le critiche di chi la considera una mamma troppo invadente: "Sono una madre come tutte le altre, cerco di proteggere mio figlio, partecipo dei suoi dolori". Poi la solita schiettezza, sempre riferendosi al figlio Francesco: "È stato un figlio stro**o, ma lo sono stato anche io con i miei figli. Credo che il mio percorso di auto-analisi possa essere utile a tanta gente". Ma le parole più commoventi Alba le ha riservate ad un'altra persona, una figura centrale nella sua vita.















A Verissimo Alba si è confidata e ha parlato anche del rapporto con la madre: "A un certo punto ti accorgi che tutto è finito e tu non hai più il tempo di dire a tua madre o tuo padre certe cose. Mia madre voleva andare a Parigi, e io non ce l'ho mai fatta. Ci sono sempre stati problemi di lavoro, complicazioni, e non l'ho potuto fare. Approfittate tutti voi che avete la possibilità di stare vicino ai tuoi, di dire cose che non avete dette. Il tempo poi finisce".















Ma il momento forse più toccante c'è stato quando la Parietti ha parlato di una persona che non c'è più, l'ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, venuto a mancare lo scorso ottobre. Lo ha fatto presentando il suo ultimo libro, "La cacciatrice di narcisi": "Il narcisista è un essere affascinante, ce ne sono molti ma sono pericolosi. Perché poi il narcisista non è un essere vanitoso o egocentrico, è pericoloso, perché adora nutrirsi della sofferenza altrui e prolungare questa sofferenza. A un certo punto io sono diventata una giustiziera. Il narciso è molto esuberante, ma il copione è lo stesso".









Alba ha dedicato il libro proprio a Giuseppe Lanza di Scalea, che però, spiega, non era per niente narcisista: “Ne parlo per la prima volta in pubblico, era il mio migliore amico, è stato per anni il mio compagno ma è stata una persona di cui mi fidavo molto, era il mio punto di riferimento assoluto. La dedica è per Giuseppe”.

