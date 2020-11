“Mio figlio…”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci scoppia a piangere durante la diretta e spiega il motivo. Il momento è toccante

Sempre commovente il programma di Milly Carlucci, forse è per questo che gran parte degli italiani che guardano la tv, lo preferisce a Tu sì que vales. La semifinale di Ballando con le stelle 2020 è stata carica di emozioni anche per lei, la padrona di casa. La conduttrice si è commossa vedendo ballare Daniele Scardina e la madre Mariella. Il pugile, infatti, si è sciolto in lacrime tra le braccia della mamma e questo ha colpito molto la padrona di casa che ha ammesso: “Avete fatto commuovere anche me. Anch’io sono una mamma, scusate”.

Poco dopo. Milly è intervenuta sui suoi profili social e ha spiegato che assistere all’abbraccio tra Daniele Scardina e la madre Mariella, l’ha commossa profondamente perché l’ha portata a pensare a suo figlio Patrick, che vorrebbe tanto riabbracciare: “È stata una puntata emozionate, io mi sono commossa anche perché ve lo devo dire, sono tanti mesi che non vedo mio figlio. È all’estero, c’è il lockdown e non può rientrare in Italia. Tutte queste cose qui e quindi mi commuovono questi abbraccia tra madre e figlio”. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche il racconto è da brividi. Prima dell’esibizione con la madre, Daniele Scardina aveva raccontato la sua storia iniziata in salita: “Sono cresciuto a Rozzano che per me è casa, ma c’erano situazioni che non erano belle. O stavo in mezzo alla strada a inseguire cose sbagliate o inseguivo la boxe. Ho visto uno spiraglio di luce quando un amico, che era a New York, mi ha detto: ‘Vieni, ti posso aiutare’.” (Continua a leggere dopo la foto)















E così è stato: “Ho riempito la mia valigia di sogni e sono partito. Eravamo in un buco in cinque a dormire. Io su un materasso gonfiabile con un mio amico. Per vivere scaricavo mobili, montavo cucine, pulivo i piatti e poi correvo in palestra. Poi arrivavo a casa la sera ed ero solo e senza niente”. (Continua a leggere dopo la foto)











“Mi chiedevo: ‘Perché lo stai facendo?’. Lì ho avuto la mia illuminazione. Il Signore è entrato nel mio cuore e mi ha fatto capire che era il cammino giusto. Mi sono sentito felice. Anche se non avevo niente, avevo tutto. Avevo la sua presenza, il suo supporto. Ognuno di noi ha un dono dentro, devi solo viverlo al massimo”. Bravo!

Ti potrebbe anche interessare: “Ma tu che problemi hai?!”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli attaccata ferocemente dal concorrente. Milly senza parole: cosa è successo