“Un rimpianto atroce”. Alba Parietti e quel gesto mai fatto per la mamma scomparsa. Anche Silvia Toffanin crolla in lacrime

Silvia Toffanin, la puntata di Verissimo è stata un susseguirsi di emozioni. La conduttrice ha dimostrato una spiccata sensibilità, e persino la presenza delle telecamere non le ha impedito di manifestarla appieno. È accaduto quando l’ospite, l’intramontabile Alba Parietti, si è lasciata andare ad alcune confidenze molto intime che hanno posto chiarezza su molti aspetti della sua vita.

Prima è rimasta in silenzio, proprio per dare modo alla sua ospite di mettersi a proprio agio per trovare la giusta dimensione per il suo racconto. Un rimpianto preme nella vita della nota showgirl italiana, ovvero quello di una promessa importante fatta alla madre, ma mancata. Alba Parietti ha affermato: “Non ho mantenuto la promessa che le avevo fatto”. Poche e semplici parole che colpiscono persino la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto).















E Silvia Toffanin, che da poco ha sofferto esattamente la dolorosa perdita della madre, non poteva che lasciarsi andare alle lacrime. Sincere, proprio di fronte a quel racconto di Alba e anche di fronte al pubblico da casa che avrà empatizzato con un momento televisivo toccante. Quello che Alba Parietti ha confidato a Silvia Toffanin e che continua a rimproverare a se stessa è di non aver mai portato sua madre a fare un viaggio a Parigi. (Continua a leggere dopo la foto).















E per la madre, quel viaggio rappresentava un desiderio mai realizzato: “Ogni volta c’era un problema. Una scusa: un impegno di lavoro, una problema da risolvere, un qualcosa che mi faceva rimandare quel viaggio”. Ovviamente poco dopo, la Parietti ha dedicato anche qualche riflessione al figlio Francesco Oppini, e al momento in cui anni fa perse per sempre la fidanzata. (Continua a leggere dopo le foto).









Un incidente che ha strappato via per sempre un amore e che in qualche modo ha messo Alba di fronte a se stessa, come donna e come madre: “Non avevo risposte da dare a mio figlio. Francesco ha avuto una rabbia in corpo che io non sapevo come calmare; non sapevo cosa dire. Avevamo tutti un senso d’impotenza”, poi un nuovo amore ovvero una “benedizione”: “Non era facile arrivare in quella situazione. Per Francesco è una figura fondamentale. Ha riportato il sorriso”.

