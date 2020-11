“Le vuoi toccare?”. Selvaggia Roma, la proposta bollente nella notte. E lui non si tira indietro

È appena entrata nella casa e ha già creato il panico. Prima la furiosa litigata con Enock per una chiamata alle sei di mattina in albergo che lui nega, ora esce fuori qualcosa di ancora più piccante. Selvaggia Roma non è certo una persona che passa inosservata, ma il suo ingresso nell’abitazione del Grande Fratello Vip è un autentico sconquasso. Forse che non sarebbe stato un concorrente come un altro lo si poteva intuire da quel ‘venerdì 13’ che molti considerano portatore di sventure.

In ogni caso la bella influencer romana ha prima criticato Elisabetta Gregoraci perché secondo lei starebbe solo prendendo in giro Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci per tutta risposta ha fatto sapere di non conoscere Selvaggia, per la serie: "Ma chi ti credi di essere? Chi ti conosce?". Il secondo bersaglio è stato il povero Enock Barwuah: "Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi?". Infine l'episodio più 'hot', una scena da bollino rosso.















Stiamo parlando dell'incontro con Tommaso Zorzi che, alle quattro di notte, ha avuto il piacere di palpeggiare il seno di Selvaggia. Proprio così. Mentre nella casa l'atmosfera era ancora tesa in seguito alle discussioni scaturite dai rimproveri di Selvaggia nei confronti di Gregoraci e Enock, nella stanza blu abbiamo assistito alla scena più osé. Selvaggia, infatti, evidentemente per nulla insonnolita, alle quattro di notte ha iniziato a parlare dei suoi ritocchi estetici e ha deciso di far giudicare a Tommy il risultato degli interventi.















Zorzi ha toccato il seno di Selvaggia per valutarne la naturalezza e il giudizio è stato il seguente: "Complimenti al chirurgo!". Esame dunque perfettamente superato. Ora vedremo se le forme di Selvaggia saranno palpate anche senza la discriminante medico-chirurgica, ma solo, diciamo così, per passione. Molto interessante, poi, sarà valutare che tipo di conseguenze provocherà sugli equilibri del gruppo un ingresso così d'impatto. Intanto si deve registrare una nuova, possibile alleanza.









Il Grande Fratello, si sa, è un gioco principalmente di strategia. Ognuno si sceglie un ruolo, crea legami e amicizie funzionali ai propri obiettivi, attacca, discute, poi magari fa tornare il sereno con questo o l’altro concorrente. Ebbene pare proprio che Tommaso Zorzi sia stato piacevolmente colpito dalla personalità di Selvaggia, al di là della palpatina. Tanto da esclamare: “A me non interessa chi ha torto e chi ha ragione, a me interessa che prima che entrassi ero molto annoiato”. Più chiaro di così!

