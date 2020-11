“Ma tu che problemi hai?!”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli attaccata ferocemente dal concorrente. Milly senza parole: cosa è successo

Botte da orbi a Ballando con le stelle: tutta colpa della veracità di Ninetto Davoli che al termine della sua esibizione, all’interno della semifinale di Ballando con le stelle, il concorrente ha fatto letteralmente scendere il gelo sul tavolo dei giurati. Cosa ha fatto? L’attore ha avuto il coraggio di insultare Selvaggia Lucarelli, con una aggressività che, a molti, Alberto Matano compreso, è sembrata gratuita. Queste le sue parole: “Io non lo so… Ma tu c’hai dei problemi? Secondo me tu hai dei problemi che ti porti appresso”. A questo punto, Milly Carlucci è dovuta intervenire per sedare sul nascere una possibile lite.

Poco dopo l'insulto a Selvaggia Lucarelli, nella semifinale di Ballando con le stelle, Ninetto Davoli ha ricevuto il parere sulla propria uscita da parte del custode del tesoretto Alberto Matano: "Dire ad un giurato che ha dei problemi non mi è piaciuto". Nell'ultima puntata de La vita in diretta, Selvaggia Lucarelli era stata polemica con Bruno Vespa. Durante la semifinale di Ballando 2020, invece, la giurata ha ricevuto questo insulto da Ninetto Davoli, del quale si è vendicata assegnandogli, per la sua performance, un bello 'zero'. Si è svolto il tanto atteso ripescaggio nella nona puntata di Ballando con le stelle.















Il ripescaggio di Ballando con le stelle 2020 ha visto sfidarsi le 7 coppie eliminate nelle puntate precedenti e a trionfare sono stati, come in molti prevedevano, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Per loro l'accesso alla finale, comunque, non è ancora certo: a fine puntata dovranno infatti sfidare la coppia che risulterà ultima in classifica.















A conquistare ufficialmente l'accesso alla finale di Ballando con le stelle di sabato prossimo sarà quindi la coppia che vincerà lo spareggio di fine puntata. Al primo posto nella classifica del ripescaggio a Ballando con le stelle stasera si sono posizionati (ci riferiamo alla classifica stilata in base ai soli voti della giuria e non ai voti arrivati dal pubblico a casa tramite i social) proprio Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.











Il fanalino di coda è risultato essere Antonio Catalani, senza Tove Villfor, collegatasi da casa durante la sua esibizione perchè in isolamento a causa di un raffreddore sospetto (attende l’esito del tampone, come spiegato da Milly Carlucci).

