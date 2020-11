“Ma io ti picchio!”. Ballando con le stelle: Milly Carlucci su tutte le furie con uno dei giurati: imbarazzo in studio

È successo un po’ di tutto durante la semifinale di questa quindicesima edizione di Ballando con le stelle e possiamo dunque iniziare a tirare le somme: nonostante le tante limitazioni dovute all’epidemia virale, lo spettacolo non è mancato. Nella puntata di questa sera, ad esempio, abbiamo potuto assistere all’elegante esibizione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei, alla quale però è seguito un commento infelice di Fabio Canino, che ha fatto infuriare Milly Carlucci, la quale ha manifestato in questo modo la propria costernazione: “Ma io lo picchio: metti qua la mano!”.

A questo punto vi starete chiedendo: cos’avrà fatto di tanto grave, Fabio Canino, per far infuriare Milly Carlucci? Ebbene, il giudice di Ballando con le stelle, dopo la meravigliosa esibizione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei, ha detto loro: “E’ un’uscita pazzesca di scena”. In una recente intervista, Milly Carlucci aveva espresso la sua opinione su questo finale di stagione di Ballando 2020. (Continua a leggere dopo la foto)















Questa sera, invece, dopo il commento infelice di Fabio Canino, che dava già per spacciati Barbara Bouchet e Stefano Oradei, la conduttrice ha contestato: Ma perché un’uscita di scena?. Altro momento di tensione alla fine dell’esibizione di Ninetto Davoli: all’interno della semifinale di Ballando con le stelle, il concorrente ha fatto letteralmente scendere il gelo sul tavolo dei giurati. (Continua a leggere dopo la foto)























L’attore ha avuto il coraggio di insultare Selvaggia Lucarelli, con una aggressività che, a molti, Alberto Matano compreso, è sembrata gratuita. Queste le sue parole: “Io non lo so… Ma tu c’hai dei problemi? Secondo me tu hai dei problemi che ti porti appresso”. (Continua a leggere dopo la foto)



A questo punto, Milly Carlucci è dovuta intervenire per sedare sul nascere una possibile lite. Dopo l’insulto a Selvaggia Lucarelli, nella semifinale di Ballando con le stelle, Ninetto Davoli ha ricevuto il parere sulla propria uscita da parte del custode del tesoretto Alberto Matano: “Dire ad un giurato che ha dei problemi non mi è piaciuto”. Non ha torto.

Ti potrebbe anche interessare: La genomica sulle tracce di Abramo: la scienza ripercorre la nascita dei popoli biblici confermando la loro esistenza