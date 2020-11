Manuela Arcuri è stata ospite di ‘Verissimo’ e qui si è soffermata in generale sulla sua vita privata e professionale. Nella giornata del 13 novembre erano già circolate alcune anticipazioni sulle sue dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. In particolare quelle riguardanti Gabriel Garko: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima”.

E ancora: “Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”. Ma nell’intervista integrale andata in onda sabato 14 novembre, ha svelato un’altra notizia bomba che nessuno si immaginava. E si tratta di una bellissima novità. (Continua dopo la foto)















L’attrice ha infatti annunciato di essersi unita in matrimonio con il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco. I due stanno insieme da tantissimo tempo, da circa dieci anni, ed hanno deciso di fare il grande passo in totale segreto. Inoltre, le nozze non si sono celebrate in Italia ma negli Stati Uniti d’America. Il tutto si è concretizzato un po’ di tempo fa a Las Vegas e qui hanno preso insieme la decisione di dirsi sì a vita. La cerimonia è stata molto intima e decisamente molto veloce. (Continua dopo la foto)















Non ha fornito alla Toffanin altri particolari, ma i telespettatori sono rimasti a bocca aperta anche perché nessuno aveva ipotizzato o aveva saputo di questa celebrazione. Ha comunque precisato che le nozze celebrate a Las Vegas sono valide anche nella nostra Penisola da qualche anno a questa parte. Inoltre, ha rivelato perché la loro unione sentimentale vada così bene. Basano il loro rapporto su tre elementi fondamentali: la complicità, il rispetto e la libertà. I due hanno anche un figlio. (Continua dopo la foto)









Il figlio Mattia è nato sei anni fa. Giovanni Di Gianfrancesco è un imprenditore e, come spiegato dalla donna, “non si sono mai pestati i piedi”. Riescono infatti a vivere serenamente la loro vita, senza problemi di alcuna natura. Da un punto di vista professionale, l’ultimo film dove ha lavorato la Arcuri è datato 2016: ‘Non si ruba a casa dei ladri’.

