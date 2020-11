Sicuramente l’edizione 2020 di ‘Ballando con le stelle’ sarà ricordata per anni. Non tanto per i buoni ascolti o per le performance dei pur bravi concorrenti, ma soprattutto per le difficoltà incontrate da Milly Carlucci durante tutto il percorso. Tra contagi da coronavirus, infortuni e malori, ultimo quello di Alessandra Mussolini, il programma Rai ha dovuto fare i conti con ostacoli che a volte sembravano anche insormontabili. Ed è notizia di queste ore di un nuovo grosso problema.

Nella puntata del 14 novembre andrà in scena la semifinale della trasmissione e ci sarà un'altra assente. A comunicarlo è la stessa padrona di casa in un video postato sul suo profilo Instagram. Infatti, Alessandro Catalani sarà costretto a vedersela da solo nel ballottaggio perché non potrà contare sul supporto della maestra Tove Villfor. Quest'ultima non sta affatto bene e dovrà rinunciare alla presenza fisica. Milly ha anche svelato quali siano le problematiche che ha la donna.















Tove ha accusato infatti un mal di gola ed ha anche qualche linea di febbre. Presumibilmente si tratta di un malanno stagionale, ma tenuto conto che questi sintomi spesso sono associati al coronavirus, si è deciso di procedere con la massima cautela. Catalani dovrà necessariamente farsene una ragione e dovrà battagliare da solo nella speranza di non essere eliminato. In caso di eventuale finalissima, lui potrebbe a quel punto sperare in un recupero della sua maestra Villfor.















La maestra si trova attualmente in isolamento e sarà sottoposta il prima possibile al tampone, che si augura possa dare esito negativo. La Carlucci ha comunque sostenuto con forza Catalani in questo momento decisamente no: "Ne uscirai più forte che mai". Per quanto riguarda gli altri test per accertare l'eventuale presenza del Covid-19, Milly ha specificato che sono risultati tutti negativi, quindi da questo punto di vista non ci sono fortunatamente altri intoppi.









Ieri la conduttrice ha svelato che il malore della Mussolini sarebbe stato causato non solo dalla sua scelta di non mangiare, ma anche dalla labirintite di cui soffre. “È stato tutto un insieme di fattori – ha raccontato ad Alberto Matano – Aveva saltato la cena e mi ha detto anche che soffre di labirintite […] Essersi afflosciata con la testa sullo stomaco di Maykel Fonts, è stato come aver preso una testata sulla pancia. È stata nauseata per ore”.

