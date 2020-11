La vicenda legata ad Enock Barwuah e Selvaggia Roma sta continuando a tenere banco nella casa del ‘GF Vip’. Nelle ultime ore è arrivata una confessione del fratello di Mario Balotelli, fatta a Andrea Zelletta: “Sono incu…o, i messaggi dicono ciò che dice lei, ma li ha inviati il mio migliore amico”. Il riferimento è ad alcuni messaggi e alla notte passata con l’influencer, con la quale lui si sarebbe scambiato anche dei baci passionali. Ma all’epoca dei fatti era già felicemente fidanzato.

In particolare, Selvaggia ha riferito tutto a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: “Ci siamo baciati in discoteca, è successo l’estate scorsa”. Ed è a quel punto che i due concorrenti che hanno ascoltato la rivelazione sono rimasti praticamente senza parole, visto che sapevano che Enock fosse già legato sentimentalmente. Al momento non è chiara quale sia la verità dei fatti, sta di fatto però che la dolce metà del giovane ha deciso di schierarsi dalla sua parte, leggendo un suo messaggio social. (Continua dopo la foto)















Sul suo profilo Instagram, Giorgia Migliorati Novello ha deciso di dare vita ad alcune stories nelle quali si è scagliata contro Selvaggia Roma. Dunque, da parte della ragazza non ci sono alcuni dubbi sulla serietà del suo partner ed ha voluto manifestare tutta la vicinanza ad Enock con questo post pubblico. La frase utilizzata da lei non ha bisogno di molte interpretazioni ed è un chiaro avvertimento all’influencer capitolina. Chissà se prossimamente non avverrà un confronto in casa. (Continua dopo la foto)















Giorgia ha citato in particolare Giulia De Lellis, che alcuni anni fa decise di allontanare la figlia di Antonella Mosetti dal suo fidanzato Andrea Damante. Questo dunque quanto scritto online: “E come direbbe qualcuno, vai a giocare un po’ più in là. Ciao magnifica”. Ciò che è certo che è nella prossima puntata del ‘GF Vip’, in programma lunedì 16 novembre, si ritornerà a parlare più dettagliatamente di questa situazione e si preannunciano nella casa scintille e polemiche. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore sono arrivate invece dichiarazioni bomba da parte dell’opinionista Pupo su Maria Teresa Ruta: “Maria Teresa Ruta dovrebbe dare indietro i soldi del cachet perché, grazie al Grande Fratello Vip, ha risolto tutte le questioni familiari. Secondo me ha ancora tante storie, non dico scheletri, nel cassetto da tirare fuori”. Staremo a vedere cosa succederà.

