“Nasconde un segreto…”. GF Vip, Antonella Elia lo dice a chiare lettere. E così sgancia la bomba su Adua Del Vesco

Dopo aver partecipato come concorrente durante la passata edizione, adesso Antonella Elia è una degli opinionisti in studio del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha voluta con sé insieme a Pupo per commentare le puntate serali del reality. Antonella ha accettato il ruolo e con i suoi commenti caratterizza le ore di diretta. L’ex valletta di Mike Bongiorno conosce bene le dinamiche della casa e spesso bacchetta i concorrenti.

Non solo in tv, ma anche sui giornali. Sull’ultimo numero di Chi ha dato i voti ai concorrenti del GF Vip. E si è soffermata su Adua Del Vesco, altra grande protagonista del reality soprattutto nella prima parte quando sono venute fuori le sue finte storie d’amore avute in passato con Gabriel Garko e con Massimiliano Morra, anche quest’ultimo concorrente del reality. (Continua dopo la foto)















Antonella Elia non è stata per niente tenera con Adua Del Vesco ed è convinta che abbia ancora dei segreti da svelare: “Dietro quel sorriso angelico sono sicura nasconda altri segreti…”. Non solo, è anche convinta che Adua interpreta bene il ruolo della vittima: “È tormentata, interpreta alla perfezione il ruolo della vittima, ma dietro c’è anche molto altro…”. (Continua dopo la foto)















Adua Del Vesco è fidanzata con Giuliano Condorelli che dovrebbe avere la sua stessa età, cioè 27 anni. Giuliano, su Instagram julian_condor, lavora nel settore della moda internazionale, sembra che infatti faccia parte della Fashion Industry. Sulle sue origini si sa che è per metà italiano e per metà tedesco. Vive e lavora a Milano, anche se, per lavoro, è costretto a muoversi e viaggiare molto spesso. La storia tra i due è tutt’altro che superficiale. Adua e Giuliano si sono conosciuti, infatti, ben 14 anni fa. Entrambi frequentavano lo stesso liceo. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore ha parlato di Adua Del Vesco anche Veronica Satti, ex gieffina di Barbara D’Urso, che è intervenuta nel programma radiofonico di Francesco Fredella su RTL 102.5 e ha parlato del bacio tra Dayane Mello e l’attrice siciliana dimostrando di avere le idee chiarissime: “Se una donna è fidanzata (Adua) con un uomo, ma bacia un’altra donna è comunque tradimento…”.

