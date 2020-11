“Era atterrito”. Flavio Insinna non trattiene le lacrime in tv e Mauro Coruzzi svela il doloroso retroscena

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, in un racconto unico su Gigi Proietti. È accaduto su DiPiù Tv dove Platinette ha reso omaggio al grande attore venuto a mancare di recente di fronte a un Flavio Insinna che non ha saputo trattenere le lacrime.

“Atterrito e perso, come un bambino che diventa orfano all’improvviso e non riesce a farsene una ragione”, queste le parole che più riescono a definire gli effetti che ha provocato la notizia della morte di uno dei volti più amati di sempre, quello di Gigi Proiettti. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha avuto modo di offrire molte riflessioni sul significato di questa dolorosa perdita. (Continua a leggere dopo la foto).















Un uomo, Gigi Proietti, che ha saputo lasciare il segno nella memoria di tutti, e le numerose parole e celebrazioni in suo onore sono state la dimostrazione evidente di quello che ha saputo trasmettere al pubblico, non solo come professionista, ma anche come uomo: “Il termine è ‘risarcimento’, Perché Gigi era un vero sovrano del mondo dello spettacolo e della cultura, ma lo Stato non ha mai avuto il coraggio di omaggiarlo a dovere”. (Continua a leggere dopo la foto).















Parole che colpiscono il cuore, il noto opinionista ci lascia la sua fotografia del grande Gigi Proietti, a suo dire: “Un simbolo vero nell’arte della risata, quella vera e sarcastica”. D’altronde come è stato riportato su Il Messaggero: “Gigi sarà ricordato come merita”. (Continua a leggere dopo le foto).









E la stessa sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha affermato: “Roma perde una parte della sua anima. Proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali”. Poi il Campidoglio per la camera ardente e la presenza del Globe Theatre Silvano Toti nel verde di Villa Borghese, simbolo di quanto Gigi avesse sempre creduto nell’arte del teatro e nell’importanza di comunicare emozioni.

