Elisabetta Gregoraci al GF Vip non si smentisce: il suo look candido ha un prezzo da capogiro

Altra diretta del GF Vip molto movimentata per Elisabetta Gregoraci che, venerdì 13 novembre, oltre alle solite indagini di Alfonso Signorini sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli ha dovuto anche fare i conti con la ramanzina della nuova arrivata. Appena entrata in Casa, infatti, Selvaggia Roma ha accusato Eli di giocare coi sentimenti del modello, che è anche un suo “amico speciale”.

Non solo, finita la puntata numero 18 del reality, la Gregoraci si è anche spesa per calmare Pretelli, in preda a una crisi e pronto a uscire dalla porta rossa. Elisabetta non lo ha permesso: ha fermato il coinquilino e lo ha portato in camera da letto per farlo ragionare. E ci è riuscita. Sempre nella notte, poi, Selvaggia ha fatto delle rivelazioni su Pierpaolo. (Continua dopo la foto)















L’ex volto di Temptation Island e oggi influencer ha confidato ad alcuni concorrenti che i baci che Pierpaolo negava in diretta ci sono stati eccome: “La prima volta che ci siamo baciati è stata quando siamo andati a lavorare insieme, abbiamo fatto un lavoro per un supermercato e fuori ci siamo baciati. La seconda volta in discoteca, dove lui lavorava”. Come la prenderà Elisabetta? (Continua dopo la foto)















In attesa di saperne di più, concentriamoci sul look stratosferico che, ancora una volta, ha sfoggiato in diretta. Sappiamo bene ormai che Elisabetta Gregoraci ha un guardaroba molto vario e soprattutto extra lusso e per la puntata di venerdì ha puntato tutto sul bianco candido. Ancora una volta ha Eli ha scelto un look total white. (Continua dopo le foto)











Nel dettaglio ha indossato una jumpsuit in tessuto bianco aderente in vita caratterizzata da lunghi pantaloni a palazzo e un top che resta morbido sul décolleté, con girocollo, maniche lunghe e spalline strutturate, ricoperto di applicazioni luccicanti. Firmata Elisabetta Franchi, costa 799 euro. Ma non è finita qui perché a questo capo ha abbinato anche accessori costosi. Ovvero sandali argentati di Prada da 650 euro e un paio di orecchini con perle Dior, che costano 390 euro. Insomma, come al solito Eli non si smentisce in fatto di stile (e prezzi).

