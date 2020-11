Al ‘GF Vip’ l’ingresso di Selvaggia Roma sta già creando grossi scompigli. L’influencer romana ha ricordato agli altri concorrenti del bacio che si è scambiata con Enock in discoteca e il fratello di Balotelli è sbottato: “Non ci siamo mai baciati, perché devi dire una bugia?”. “Perché mi devi far passare per matta? Ho anche i messaggi e pure un amico che può testimoniare – ha attaccato la Roma –. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto?”. Ed ora è arrivata un’ammissione.

Infatti, il giovane ha deciso di sfogarsi con l’amico Andrea Zelletta. Questi messaggi sarebbero stati inviati l’estate scorsa, quando lui era fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Durante la notte, Selvaggia ha dunque rivelato ai coinquilini di aver avuto baci passionali non solo col fratello di SuperMario, ma anche con Pierpaolo Pretelli. Rivelazioni che hanno scombussolato la casa più spiata d’Italia. E questa mattina Enock ha avuto il coraggio di raccontare tutta la verità dei fatti. (Continua dopo la foto)















Parlando appunto con Zelletta, ha affermato: “Sono incu…o, i messaggi dicono ciò che dice lei, ma li ha inviati il mio migliore amico”. Quindi, c’è stata una vera e propria confessione, anche se al momento non si sa esattamente se sia giunta di sua spontanea volontà o se ci siano stati dei consigli dopo essere entrato in confessionale. Le prove di Selvaggia Roma, presenti sul suo cellulare, sono infatti schiaccianti, anche se lui dà la colpa a questo suo amico che avrebbe scritto al suo posto. (Continua dopo la foto)















Gli stessi concorrenti gli avevano detto di dire tutta la verità per non peggiorare la situazione. Ha anche aggiunto di non essere stato affatto bene quella sera in questione. Infatti, aveva esagerato non poco assumendo molto alcol. Ma queste considerazioni di Barwuah non sono proprio andate giù alla donna, che si aspettava ben altre parole. Come si ipotizzava già alla vigilia del suo ingresso, la presenza adesso di Selvaggia ha stravolto completamente gli equilibri già precari. (Continua dopo la foto)









ENOCK AMMETTE DELL’ ESISTENZA DI QUEI MESSAGGI INVIATI A SELVAGGIA,SOSTENENDO CHE AVEVA PRESTATO IL TELEFONO AD UN AMICO,QUINDI COMUNQUE VADA I MESSAGGI CI SONO, MA NON PER MANO SUA,E DICE :

” Comunque sono In*ulato perché i messaggi dicono quelle cose lì che dice lei” #GFVIP pic.twitter.com/W46xRlxovk — Willy Cannata (@WillyCannata) November 14, 2020

Ieri Selvaggia Roma ha anche ammesso: “Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero. Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Non ha senso, non ho parole”.

