Francesco Monte imita Tiziano Ferro, poi il “disastro” in diretta. Gelo a Tale e Quale Show

La nona puntata di Tale e Quale Show ha visto il grande ritorno di Carlo Conti alla conduzione. “Non scendo le scale e non esco dall’ascensore però ci sono. Sono tornato – ha fatto sapere il presentatore collegato da casa in apertura – È stato un periodo un po’ difficile, grazie per l’affetto”.

“Il mio pensiero va a coloro che sono negli ospedali e che stanno combattendo questo virus – ha proseguito il 59enne che lunedì scorso è stato dimesso dall’ospedale -, ai malati ma soprattutto ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutti i volontari. Vi dico che il coronavirus non è una stupidaggine, non è come si dice in toscano una “bischerata”, ma un virus subdolo che arriva quando meno te lo aspetti e si insinua dentro di te”. (Continua dopo la foto)















Conti ha poi voluto salutare Nello, che con lui ha diviso la camera d’ospedale, e che è potuto finalmente tornare a casa: “Voglio mandare un saluto speciale in particolare al mio amico Nello, che ha condiviso con me la camera dell’ospedale per una settimana e finalmente anche lui oggi è a casa”, ha detto in diretta arrivando al cuore di tutti. (Continua dopo la foto)















La semifinale del Torneo è entrata poi nel vivo e come al solito alcune esibizioni dei concorrenti sono state eccezionali. Uno di loro, tuttavia, ha avuto un imprevisto imbarazzante sul palco. Stiamo parlando di Francesco Monte. Il modello ed ex tronista di Uomini e Donne si è esibito nel celebre brano di Tiziano Ferro “Il regalo più grande”. Peccato che a un certo punto, complici sicuramente l’emozione e la tensione, si sia dimenticato il testo. (Continua dopo le foto)











Dopo pochi minuti di imbarazzo, Monte è riuscito a riprendere la canzone e continuare l’esibizione. I giudici dello show di Carlo Conti, nonostante la dimenticanza, si sono congratulati. Ed Elena Sofia Ricci, ospite speciale della puntata, ha commentato: “Sfida difficile, Tiziano Ferro è un cantante molto particolare ma lo hai fatto molto bene e somigliante”. Insomma, alla fine se l’è cavata ma magari la prossima volta sarà meglio ripassare…

