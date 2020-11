Venerdì 13 novembre è andata in scena una puntata scoppiettante del ‘Grande Fratello Vip’. Indubbiamente l’avvenimento più significativo è stato l’ingresso nella casa dell’influencer Selvaggia Roma, la quale ha finalmente superato il periodo nero contraddistinto dal contagio da coronavirus. Ma in queste ore sono uscite fuori alcune dichiarazioni decisamente bomba su Maria Teresa Ruta. A ‘scagliarsi’ contro di lei è un altro grande protagonista del reality show di Alfonso Signorini.

L’opinionista del ‘GF Vip’, Pupo, ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’. E qui si è soffermato in particolare sulle vicende legate alla conduttrice televisiva. E le parole usate dall’artista non sono state sicuramente dolci. Nello spazio dedicato dal settimanale a Pupo e anche ad Antonella Elia, ciò che è emerso fuori in modo più duro sono state appunto soprattutto le esclamazioni dell’uomo. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha detto a proposito della Ruta. (Continua dopo la foto)















In più di un’occasione è stata tirata fuori nella casa la storia privata della donna, infatti c’è anche stato un confronto in passato tra lei e l’ex marito Amedeo Goria, con quest’ultimo che ha chiarito pure con la figlia Guenda, nel frattempo eliminata dal programma. Visto che le brighe familiari sono state messe alle spalle, Pupo ha lanciato una sorta di provocazione: “Maria Teresa Ruta dovrebbe dare indietro i soldi del cachet perché, grazie al Grande Fratello Vip, ha risolto tutte le questioni familiari”. (Continua dopo la foto)















L’opinionista della trasmissione di Canale 5 ha anche aggiunto altro, soffermandosi sul fatto che la donna potrebbe ancora sorprendere: “Secondo me ha ancora tante storie, non dico scheletri, nel cassetto da tirare fuori”. Quindi, si aspetta che nei prossimi giorni o comunque nelle prossime puntate possano emergere ulteriori aspetti della sua vita privata che ancora non sono stati toccati. Staremo a vedere se le previsioni di Pupo saranno state azzeccate oppure no. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi la showgirl Lory Del Santo ha svelato alcuni retroscena bollenti su Maria Teresa Ruta e l’ex coniuge: “Lui mi ha detto: ‘Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso. Impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera forte e intensa, per cui ti suggerisco di provare’. Insomma Maria Teresa, almeno a suo dire, apprezzava molto le sue doti da macho”.

